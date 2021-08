बाप-लेकासह पाच जणांवर मोका

By

औंध : कट रचून बनावट कागदपत्रांद्वारे फसवणूक करणे, खुनाचा प्रयत्न, अपहरण, खंडणी असे गंभीर गुन्हे दाखल असलेल्या औंधमधील बाप-लेकासह पाच जणांवर पिंपरी-चिंचवड पोलिसांनी महाराष्ट्र संघटित गुन्हेगारी नियंत्रण अधिनियमांतर्गत (मोका) (Moka act) कारवाई केली. गणेश ऊर्फ केदार नानासाहेब गायकवाड (वय ३६), नानासाहेब शंकर गायकवाड (दोघेही रा. आयटीआय रोड, औंध) या बाप-लेकासह गणेश ज्ञानेश्वर साठे (वय ३५, रा. पिंपळे निलख), राजू दादा अंकुश (रा. गल्ली क्रमांक १, पिंपळे गुरव), दीपक गवारे (रा. जंगली महाराज रोड, शिवाजीनगर, पुणे) अशी कारवाई झालेल्यांची नावे आहेत. (Moka on five people including father and son)

या आरोपींवर दंगा करून खुनाचा प्रयत्न करणे, गुलाम बनविण्याच्या इराद्याने अपहरण करून मारहाण करणे, कट रचून बनावट कागदपत्रांद्वारे फसवणूक करणे, खंडणी उकळण्यासाठी मारहाण करणे, अनैसर्गिक संभोग करून खुनाचा प्रयत्न करणे असे एकूण आठ गंभीर गुन्हे दाखल आहेत. सांगवी, हिंजवडी, चतुःशृंगी, चंदननगर, पौड पोलिस ठाण्यात या गुन्ह्यांची नोंद झालेली आहे.

हे आरोपी संघटित गुन्हेगारी टोळी बनवून हिंसाचाराचा वापर करून वर्चस्वासाठी व आर्थिक फायद्यासाठी संघटितपणे गुन्हे करीत असल्याचे निष्पन्न झाले. त्यानुसार त्यांच्यावर मोकांतर्गत कारवाईचा प्रस्ताव तयार करण्यात आला. दरम्यान, अतिरिक्त पोलिस आयुक्त रामनाथ पोकळे यांनी मंगळवारी कारवाईचे आदेश दिले.