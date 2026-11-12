Moshi Depot Accident : मोशी कचरा डेपो दुर्घटनेतील मृत कर्मचाऱ्यांच्या आठ कुटुंबांना घरांचा आधार; यशवंतनगर एसआरए प्रकल्पातील मोफत सदनिकांचे आदेश जारी

पिंपरी : मोशी कचरा डेपो दुर्घटनेत मृत्यू झालेल्या आठ कर्मचाऱ्यांच्या कायदेशीर वारसांना पिंपरीतील यशवंतनगर ‘एसआरए’ प्रकल्पात मोफत सदनिका देण्याचा आदेश महापालिका आयुक्त डॉ. विजय सूर्यवंशी यांनी जारी केला. आवश्यक प्रशासकीय प्रक्रिया पूर्ण केल्यानंतर लाभार्थ्यांना सदनिकांचा ताबा देण्यात येईल.ही दुर्घटना आठ जुलै रोजी झाली होती. त्यात नऊ कर्मचाऱ्यांचा मृत्यू झाला होता. त्यांच्या वारसांना मोफत सदनिका देण्याचा ठराव महापालिकेच्या सभेत दोन सप्टेंबरला मंजूर झाला होता. त्यानुसार ‘एसआरए’ने (झोपडपट्टी पुनर्वसन व निर्मूलन विभाग) कार्यवाही केली. पाच नोव्हेंबरच्या मान्यताप्राप्त प्रस्तावानुसार आठ वारसांना सदनिका वाटपाचा आदेश जारी करण्यात आला. .या प्रकल्पात महापालिकेकडे उपलब्ध असलेल्या आठ सदनिका या कुटुंबांना देण्यात येतील. लाभार्थ्यांमध्ये सात मृत कर्मचाऱ्यांच्या पत्नी आणि एका कर्मचाऱ्याच्या आईचा समावेश आहे. नववे मृत कर्मचारी नागेश गायकवाड यांच्या कायदेशीर वारसांची कागदपत्रपूर्तता अद्याप झालेली नाही. ती पूर्ण झाल्यानंतर सदनिका देण्याची कार्यवाही करण्यात येईल, असे प्रशासनाने स्पष्ट केले.अश्विनी राहुल गायकवाड, शिवुबाई महेश कुंभार, हर्षदा सुरेश बने, सुनीता वामन कसबे, कांचन सनी माने, पल्लवी सुनील कोरके, मोहिनी भावेश वाणी आणि छाया जयवंत पाटील.दुर्घटनेत मृत्यू झालेल्या कर्मचाऱ्यांच्या कुटुंबीयांच्या दुःखाची प्रशासनाला जाणीव आहे. आर्थिक मदतीप्रमाणेच हक्काचा निवारा उपलब्ध करून देण्यासाठी आणि त्यांच्या पुनर्वसनासाठी महापालिका कटिबद्ध आहे.- डॉ. विजय सूर्यवंशी, आयुक्त, पिंपरी चिंचवड महापालिकाआठ सदनिकांच्या वाटपाचे आदेश देण्यात आले आहेत. संबंधित लाभार्थ्यांनी आवश्यक प्रशासकीय प्रक्रिया पूर्ण केल्यानंतर सदनिकांचा ताबा देण्यात येईल. उर्वरित एका कर्मचाऱ्याच्या वारसांची कागदपत्रपूर्तता प्रलंबित आहे.- अण्णा बोदडे, उपायुक्त, महापालिका‘मोशी दुर्घटनेत कुटुंबातील कर्ता माणूस गमावलेल्या कुटुंबांना हक्काचे घर देण्याचा निर्णय दिलासादायक आहे. आता प्रशासकीय प्रक्रिया तातडीने पूर्ण करून त्यांना सदनिकांचा प्रत्यक्ष ताबा देण्यासाठी प्रयत्नशील आहोत. त्यासाठी माझ्यासह परिसरातील सर्वच नगरसेवकांनी सर्वसाधारण सभा व प्रशासकीय पातळीवर प्रयत्न केले आहेत. निवाऱ्यासोबतच मुलांचे शिक्षण आणि कुटुंबाच्या उपजीविकेसाठीही ठोस उपाययोजना करण्यात येणार आहेत. - निखिल बोऱ्हाडे, नगरसेवक, मोशी.विक्री, भाड्याने देण्यास मनाईलाभार्थ्यांना ‘एसआरए’ आणि प्रधानमंत्री आवास योजनेच्या लागू नियम व अटींचे पालन करावे लागेल. त्यांना सदनिका पाच वर्षे भाड्याने देता येणार नाही अथवा विकता येणार नाही. अटींचे उल्लंघन झाल्याचे आढळल्यास लाभ रद्द केला जाईल. सदनिकेवरील कर, आकार व शुल्क तसेच नोंदणीकृत करारनाम्याचा खर्च लाभार्थ्यांना करावा लागेल, असे आदेशात नमूद आहे.प्रत्येकी दहा लाखांची मदतमृतांच्या वारसांना महापालिकेने प्रत्येकी दहा लाख रुपयांचे आर्थिक साहाय्य मंजूर करून वितरित केले आहे. त्यानंतर निवाऱ्यासाठी सदनिका वाटपाची कार्यवाही सुरू झाली आहे..५५ लाखांची मदत कधी ?मोशी येथील कचऱ्यापासून वीजनिर्मिती प्रकल्पात ८ जुलै २०२६ रोजी कचऱ्याचा ढीग घसरून प्रशासकीय इमारत कोसळली होती. या दुर्घटनेत नऊ कर्मचाऱ्यांचा मृत्यू झाला. कुटुंबातील कर्त्या व्यक्तीच्या मृत्यूमुळे त्यांच्या कुटुंबीयांच्या उदरनिर्वाहाचा प्रश्न निर्माण झाला. महापालिका राज्य शासन व खासगी कंपनी असे मिळून एकूण ५५ लाखांची मदत देण्याची घोषणा करण्यात आली. त्याचबरोबर मृतांच्या नातेवाईकांचे पालनपोषण करण्याची जबाबदारी कंपनी घेणार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.