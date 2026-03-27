ST Bus : एसटी महामंडळ प्रशासनाचे ढिसाळ नियोजन; नागपूर मार्गावर एसटीच्या फक्त दोन बस, खासगी गाड्या तब्बल ७१

- अविनाश ढगेपिंपरी - पुणे-नागपूरदरम्यान दररोज सुमारे ७१ खासगी वातानुकूलित आणि विनावातानुकूलित बस धावत आहेत. त्या तुलनेत राज्य मार्ग परिवहन (एसटी) महामंडळाच्या केवळ दोनच बस धावत आहेत. त्यातही सीटर बस असल्यामुळे १७ तास बसून प्रवास कसा करायचा? असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. मोठ्या प्रमाणावर प्रवासी असतानाही बोटावर मोजण्याइतक्याच बस धावत असल्यामुळे एसटी प्रशासनाच्या नियोजनावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित होत आहे..कोकण, विदर्भ, मराठवाडा आणि खान्देश भागातून लोक नोकरी, व्यवसाय आणि रोजगारासाठी शहरात आले आहेत. कामानिमित्त किंवा शिक्षणानिमित्त पुण्यात स्थायिक झाले आहेत. उन्हाळी सुटी, गणेशोत्सव, दिवाळी अशा विविध सणांमध्ये नागरिक हमखास गावी जातात. तसेच मराठवाडा, विदर्भातून दररोज कामानिमित्त पुण्यात येणाऱ्यांची संख्या मोठी आहे. रेल्वे संख्या कमी असल्यामुळे आणि बऱ्याच वेळा रेल्वेचे तिकीट आरक्षण होत नसल्यामुळे नागरिक रस्ते मार्गाने प्रवास करण्यास प्राधान्य देतात. त्यातही सुरक्षित प्रवासासाठी एसटी बसला प्राधान्य देतात..पुणे ते नागपूरदरम्यान पूर्वी एसटीच्या चार हिरकणी बस दररोज धावत होत्या. या बसला प्रतिसादही चांगला होता. दरम्यान २०१९-२० मध्ये हिरकणीच्या ऐवजी शिवशाही बस सुरू केल्या. मात्र या बसची देखभाल दुरुस्ती वेळेवर होत नव्हती. ब्रेकडाऊनचे प्रमाण जास्त होते. एसी सुरू नसल्याच्या प्रवाशांच्या अनेक तक्रारी होत्या. परिणामी, शिवशाही बस टप्याटप्याने बंद करुन दोन स्लीपर बस सुरू झाल्या. पण, त्यालाही प्रतिसाद मिळत नसल्याच्या दावा करुन प्रशासनाने त्याही बंद केल्या..कोविडनंतर परिस्थिती पूर्ववत होत असताना रेल्वे सेवा सुरू नव्हती. खासगी वाहने देखील बंद होती. त्यावेळी तत्कालीन व्यवस्थापकीय संचालक शेखर चन्ने यांनी दुपारी एक वाजल्यापासून रात्री नऊ वाजेपर्यंत दर तासाला पुणे-नागपूर शिवशाही बस सुरू केल्या. त्यासुद्धा नियोजनाअभावी बंद पडल्या. सध्या एसटीच्या शिवाजीनगर आगारातून केवळ दोनच लालपरी बस सुटतात. मात्र, त्याचवेळी याच मार्गावर दररोज ७१ हून अधिक वातानुकूलित आणि विनावातानुकूलित बस धावत आहेत..शनिवारी आणि रविवारी खासगी बस संख्येत आणखी वाढ होते. पुणे ते नागपूर अंतर सुमारे ७५० किमी असून १५ ते १७ तासांचा प्रवास असल्यामुळे नागरिक रात्रीचा प्रवास करताना स्लीपर बसला प्राधान्य देतात. मात्र, एसटी महामंडळाकडून साधी लालपरी सीटर बस सोडली जात आहे. त्यामुळे प्रवासी खासगी बसला प्राधान्य देत असल्याचे दिसून येते. खासगी बसला मोठ्या प्रमाणावर प्रवाशांचा प्रतिसाद असताना एसटीच्या ढिसाळ नियोजनामुळे प्रवासी एसटीपासून दुरावत चालला आहे..नागरपूरला जाण्यासाठी रात्री बस नसल्यामुळे खासगी बसने जावे लागते. उन्हाळा, दिवाळी किंवा इतर सणांमध्ये खासगी बसचे दर गगनाला भिडतात. प्रवाशांची आर्थिक लूट केली जाते. एसटीने जर स्लीपर सेवा किंवा वातानुकूलित बस सेवा सुरू केली तर प्रवाशांना फायदा होईल.- राहुल पांडव, प्रवासीप्रवाशांचा प्रतिसाद कमी असल्यामुळे बस संख्या कमी केली आहे. नवीन शिवनेरी बस आल्यानंतर पुणे-नागपूरदरम्यान जादा बसचे प्रस्तावित आहे.- नितीन मैद, महाव्यवस्थापक (वाहतूक), एसटी महामंडळ.