Nagar Panchayat Election : वडगाव नगरपंचायतीच्या प्रभागरचनेत कोणताही बदल नाही, नागरिकांना हरकतीसाठी २१ ऑगस्टपर्यंत वेळ

वडगाव मावळ : वडगाव नगरपंचायतीच्या आगामी निवडणुकीसाठी प्रारूप प्रभाग रचना नागरिकांच्या माहितीसाठी सोमवारी प्रसिद्ध करण्यात आली. गेल्या निवडणुकीच्या तुलनेत भौगोलिक रचनेत कोणताही बदल झाला नसल्याची माहिती नगरपंचायतीचे प्रशासक तसेच मुख्याधिकारी डॉ. प्रवीण निकम यांनी दिली..राज्य निवडणूक आयोगाने दिलेल्या अधिकारानुसार विभागीय आयुक्तांनी प्रारूप प्रभागरचनेला मान्यता दिली आहे. वडगाव नगरपंचायतीची स्थापना ३ फेब्रुवारी २०१८ मध्ये झाल्यानंतर जुलै २०१८ मध्ये पहिली निवडणूक झाली होती. तेव्हाप्रमाणेच या निवडणुकीसाठी प्रभागरचना आहे. १७ प्रभागांतून तेवढेच सदस्य निवडून द्यावयाचे आहेत. .२०११ च्या जनगणने प्रमाणे लोकसंख्या लक्षात घेऊन प्रभागरचना तयार करण्यात आली. ही प्रभाग रचना प्रभागांचे नकाशे, चतुर्सिमा आदी तपशिलासह नगरपंचायतीच्या नोटीस बोर्डवर तसेच नगरपंचायतीच्या संकेतस्थळावर प्रसिद्ध करण्यात आली आहे. नागरिकांना २१ ऑगस्टपर्यंत कार्यालयातील आवक-जावक विभागामध्ये लेखी स्वरूपात हरकती-सूचना सादर करता येतील.