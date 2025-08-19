पिंपरी-चिंचवड

Nagar Panchayat Election : वडगाव नगरपंचायतीच्या प्रभागरचनेत कोणताही बदल नाही, नागरिकांना हरकतीसाठी २१ ऑगस्टपर्यंत वेळ

Vadgaon Maval : वडगाव नगरपंचायत निवडणुकीसाठी १७ प्रभागांची प्रारूप रचना जाहीर करण्यात आली असून नागरिकांना २१ ऑगस्टपर्यंत हरकती सादर करण्याची संधी आहे.
सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

वडगाव मावळ : वडगाव नगरपंचायतीच्या आगामी निवडणुकीसाठी प्रारूप प्रभाग रचना नागरिकांच्या माहितीसाठी सोमवारी प्रसिद्ध करण्यात आली. गेल्या निवडणुकीच्या तुलनेत भौगोलिक रचनेत कोणताही बदल झाला नसल्याची माहिती नगरपंचायतीचे प्रशासक तसेच मुख्याधिकारी डॉ. प्रवीण निकम यांनी दिली.

