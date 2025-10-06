Pimpri-Chinchwad News : नारी शक्ती सन्मान सोहळ्यात डॉ. अश्विनी अत्रे आणि डॉ. वैदेही जंजाळे यांचा गौरव

चिंचवड : स्वामी विवेकानंद विचारमंचातर्फे आयोजित नारी शक्ती सन्मान सोहळा २०२५ मध्ये वैद्यकीय आणि क्रीडा क्षेत्रात उल्लेखनीय कामगिरी करणाऱ्या डॉक्टर अश्विनी अत्रे आणि डॉक्टर वैदेही जंजाळे, या दोन कर्तृत्ववान महिलांना गौरविण्यात आले. पुणे सोशल प्लॅटफॉर्म या सामाजिक संस्थेकडून त्यांना नामांकित करण्यात आले होते..कार्यक्रमाला ज्येष्ठ समाजसेवक पद्मश्री गिरीश प्रभुणे, अभिनेते बसवराज बनसोडे, कवयित्री आरुषी दाते, डॉक्टर सिद्धनाथ जोशी, पुणे सोशल प्लॅटफॉर्मचे संस्थापक पराग जोशी, अमोल रानडे, स्वाती मांडके, दीपक मोहनकुमार, मिलिंद देवधर यांच्यासह मान्यवर उपस्थित होते..Pune News : लोहगावमध्ये राष्ट्रवादीच्या गटांमध्ये वाद, आमदार पठारे यांना धक्काबुक्की.पद्मश्री गिरीश प्रभुणे यांनी आपल्या भाषणातून महिलांच्या सामर्थ्याचे आणि समाजातील त्यांच्या भूमिकेचे महत्त्व सांगितले.डॉ. अश्विनी आणि डॉ. वैदेही यांनी आपापल्या क्षेत्रात केलेल्या अतुलनीय कार्याबद्दल त्यांचा विशेष सन्मान करण्यात आला. वैद्यकीय आणि क्रीडा क्षेत्रातील त्यांच्या योगदानाला यानिमित्ताने सलाम करण्यात आला..कार्यक्रमाचे आयोजन आणि प्रभावी संचालन डॉक्टर सिद्धनाथ जोशी यांनी केले. तसेच पुणे सोशल प्लॅटफॉर्मतर्फे सोलापूर-विजापूर येथील पूरग्रस्तांसाठी रोख स्वरूपात रक्कम देऊन मदत करण्यात आली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.