पिंपरी-चिंचवड

Pimpri-Chinchwad News : नारी शक्ती सन्मान सोहळ्यात डॉ. अश्विनी अत्रे आणि डॉ. वैदेही जंजाळे यांचा गौरव

Nari Shakti Sanman : चिंचवड येथे आयोजित नारी शक्ती सन्मान २०२५ सोहळ्यात वैद्यकीय क्षेत्रातील डॉ. अश्विनी अत्रे आणि क्रीडा क्षेत्रातील डॉ. वैदेही जंजाळे यांचा गौरव करण्यात आला, यावेळी पद्मश्री गिरीश प्रभुणे यांनी महिलांच्या सामर्थ्याचे महत्त्व सांगितले.
चिंचवड : स्वामी विवेकानंद विचारमंचातर्फे आयोजित नारी शक्ती सन्मान सोहळा २०२५ मध्ये वैद्यकीय आणि क्रीडा क्षेत्रात उल्लेखनीय कामगिरी करणाऱ्या डॉक्टर अश्विनी अत्रे आणि डॉक्टर वैदेही जंजाळे, या दोन कर्तृत्ववान महिलांना गौरविण्यात आले. पुणे सोशल प्लॅटफॉर्म या सामाजिक संस्थेकडून त्यांना नामांकित करण्यात आले होते.

