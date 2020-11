Corona Updates : पिंपरी-चिंचवडमध्ये आज 125 नवे रुग्ण 

पिंपरी : पिंपरी-चिंचवड शहरात बुधवारी (ता. 11) 125 रुग्ण आढळले. त्यामुळे एकूण रुग्णसंख्या 89 हजार 111 झाली आहे. आज 105 जणांना डिस्चार्ज देण्यात आला. बरे झालेल्या एकूण रुग्णांची संख्या 87 हजार 692 झाली आहे. सध्या एक हजार 419 सक्रिय रुग्ण आहेत. आज शहरातील दोन रुग्णांचा मृत्यू झाला. ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप पिंपरी-चिंचवडच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा शहरातील मृत्यू झालेल्या रुग्णांची संख्या एक हजार 552 आणि शहराबोहरील मृतांची संख्या 642 झाली आहे. शहरात सध्या बाहेरील 144 रुग्ण उपचार घेत आहेत. सध्या महापालिका रुग्णालयांत 668 रुग्ण उपचार घेत आहेत. 751 रुग्ण होम आयसोलेट आहेत. आजपर्यंत शहराबाहेरील सहा हजार 551 रुग्ण बरे झाले आहेत. शहरातील 62 रुग्ण सध्या शहराबाहेरील रूग्णालयात दाखल आहेत.

Web Title: new 125 corona patients were found in pimpri chinchwad city on wednesday 11 november 2020