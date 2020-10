मावळात आज ३४ पॉझिटिव्ह; सक्रिय रुग्णांची संख्या होतेय कमी

वडगाव मावळ (पुणे) : मावळ तालुक्यात रविवारी दिवसभरात ३४ जणांचे कोरोना चाचणी अहवाल पॉझिटिव्ह आले. त्यामुळे तालुक्यातील एकूण रुग्ण संख्या ५ हजार २७३ झाली आहे. आतापर्यंत १७८ जणांचा मृत्यू झाला असून, ४ हजार ६६४ जणांनी कोरोनावर मात केली आहे. ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप रविवारी कोरोना पॉझिटिव्ह आलेल्या ३४ जणांमध्ये तळेगाव दाभाडे येथील सर्वाधिक १६, वडगाव व भाजे येथील प्रत्येकी तीन, लोणावळा, माळवाडी व सोमाटणे येथील प्रत्येकी दोन, इंदोरी, सुदुंबरे, शिरगाव, ब्राम्हणवाडी, बेलज व तळेगाव दाभाडे ग्रामीण येथील प्रत्येकी एक जणाचा समावेश आहे. तालुक्यातील कोरोना मुक्त होणाऱ्यांचे प्रमाण सुमारे ८८ टक्क्यांवर पोचले आहे. मृत्यूचे प्रमाण मात्र, स्थिर म्हणजे शेकडा ३.४ एवढे आहे. पिंपरी-चिंचवडच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा तालुक्यातील कोरोना रुग्णांची संख्या ५ हजार २७३ झाली असून, त्यात शहरी भागातील ३ हजार ५८ व ग्रामीण भागातील २ हजार २१५ जणांचा समावेश आहे. तळेगावात सर्वाधिक १ हजार ५३५, लोणावळा येथे १ हजार २०४ व वडगाव येथील रुग्णसंख्या ३१९ एवढी आहे. आतापर्यंत १७८ जणांचा मृत्यू झाला आहे. ४ हजार ६६४ जणांनी कोरोनावर मात केली आहे. रविवारी ३५ जणांना घरी सोडण्यात आले. पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा सध्या तालुक्यात ४३१ सक्रिय रुग्ण आहेत. त्यातील २४८ लक्षणे असलेले व १८३ लक्षणे नसलेले रुग्ण आहेत. लक्षणे असलेल्या २४८ जणांपैकी २०१ जणांमध्ये सौम्य व ४७ जणांमध्ये मध्यम स्वरूपाची लक्षणे आहेत. सध्या सक्रिय असलेल्या ४३१ रुग्णांवर विविध ठिकाणी उपचार सुरु असल्याची मावळ तालुका कोविड कक्षाचे समन्वयक डॉ. गुणेश बागडे यांनी दिली.

Web Title: new 34 corona positive in maval on sunday 11 october 2020