मावळात दिवसभरात ७८ नवीन पॉझिटिव्ह; तिघांचा मृत्यू

वडगाव मावळ - मावळ तालुक्यात कोरोना रुग्ण संख्येचा चढ-उतार व मृत्यूंचा सिलसिला सुरूच आहे. मंगळवारी दिवसभरात ७८ जणांचे कोरोना चाचणी अहवाल पॉझिटिव्ह आले तर कोरोनाबाधित तिघांचा मृत्यू झाला. कामशेत येथील ५० व ६७ वर्षीय तर लोणावळा येथील ७७ वर्षीय पुरुषाचा मृतांमध्ये समावेश आहे. - ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप तालुक्यातील एकूण रुग्ण संख्या २ हजार ४६९ झाली असून आत्तापर्यंत ९८ जणांचा मृत्यू झाला आहे. १ हजार ७३२ जणांनी कोरोनावर मात केली आहे. मंगळवारी कोरोना पॉझिटिव्ह आलेल्या ७८ जणांमध्ये लोणावळा येथील तब्बल ४२, तळेगाव दाभाडे येथील १६, कामशेत येथील पाच, माळवाडी येथील तीन, इंदोरी, नवलाख उंब्रे व काले येथील प्रत्येकी दोन तर टाकवे बुद्रुक, धामणे, दारूंब्रे, नाणे, लोहगड व ब्राम्हणवाडी ( करंजगाव ) येथील प्रत्येकी एक जणाचा समावेश आहे. - पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा तालुक्यातील कोरोना रुग्णांची संख्या २ हजार ४६९ झाली असून त्यात शहरी भागातील १ हजार ३७६ तर ग्रामीण भागातील १ हजार ९३ जणांचा समावेश आहे. तळेगावात सर्वाधिक ८०६, लोणावळा येथे ४११ तर वडगाव येथे रुग्णसंख्या १५९ एवढी झाली आहे. आत्तापपर्यंत ९८ जणांचा मृत्यू झाला आहे. तर १ हजार ७३२ जणांनी कोरोनावर मात केली आहे. मंगळवारी ३६ जणांना घरी सोडण्यात आले. सध्या तालुक्यात ६३९ सक्रिय रुग्ण आहेत. त्यातील ३२२ जण लक्षणे असलेले तर ३१७ जण लक्षणे नसलेले रुग्ण आहेत. लक्षणे असलेल्या ३२२ जणांपैकी २१३ जणांमध्ये सौम्य तर ९१ जणांमध्ये मध्यम स्वरूपाची लक्षणे आहेत. १८ जण गंभीर आहेत. सध्या सक्रिय असलेल्या ६३९ रुग्णांवर विविध ठिकाणी उपचार सुरु असल्याची माहिती मावळ तालुका कोविड कक्षाचे समन्वयक डॉ. गुणेश बागडे यांनी दिली. Edited By - Prashant Patil

