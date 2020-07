मावळात कोरोनाबाधितांचा आकडा दीडशे गाठतोय; नागरिकांनो खबरदारी घ्या

वडगाव मावळ (पुणे) : मावळ तालुक्यात रविवारी दिवसभरात इंदोरी येथील तीन, लोणावळा व तळेगाव येथील प्रत्येकी दोन; तर शिलाटणे येथील एक अशा एकूण आठ जणांचा कोरोना चाचणी अहवाल पॉझिटिव्ह आला. त्यामुळे तालुक्यातील कोरोना रुग्णांची संख्या १३५ झाली आहे. ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप नांगरगाव (लोणावळा) येथील एका ६२ वर्षीय पुरुषाचा अहवाल २ जुलैला पॉझिटिव्ह आला होता. त्याची पत्नी व सुनेचा अहवालही रविवारी पॉझिटिव्ह आला. इंदोरी येथील एका १८ वर्षीय तरुणाचा अहवाल १ जुलैला पॉझिटिव्ह आला होता. त्याच्या संपर्कातील दोन मित्रांचे अहवालही पॉझिटिव्ह आले आहेत. येथील एका २५ वर्षीय कामगाराचा अहवालही पॉझिटिव्ह आला आहे. त्याच्या संपर्कातील चार जणांचे स्वॅब घेण्यात येणार आहेत. पिंपरी-चिंचवडच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा तळेगाव येथील रहिवासी व पुण्यात एसटी वर्कशॉपमध्ये कामाला असलेल्या एका ५४ वर्षीय कामगाराचा अहवाल पॉझिटिव्ह आला आहे. त्याच्या संपर्कातील पाच जणांचे स्वॅब घेण्यात येणार आहेत. तळेगाव येथील रहिवासी व पुण्यातील ससून रुग्णालयातील ३० वर्षीय डॉक्टरचा अहवालही पॉझिटिव्ह आला आहे. शिलाटणे येथील एका ४५ वर्षीय पुरुषाचा अहवाल पॉझिटिव्ह आला आहे. ते वाल्हेकरवाडीला नातेवाइकांकडे राहावयास गेले होते. तेथील काही जणांचा अहवाल पॉझिटिव्ह आला होता. यांच्या संपर्कातील पाच जणांचे स्वॅब घेण्यात येणार आहेत. पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा रविवारी दिवसभरात आठ नवे रुग्ण आढळल्याने तालुक्यातील कोरोना रुग्णांची संख्या १३५ झाली आहे. त्यात शहरी भागातील ५५, तर ग्रामीण भागातील ८० जणांचा समावेश आहे. तळेगाव येथे सर्वाधिक ४५, लोणावळा आठ तर वडगाव येथे दोन अशी रुग्ण संख्या झाली आहे. आत्तापर्यंत मृतांची संख्या सहा झाली असून ५२ जणांनी कोरोनावर मात केली आहे. सध्या ७७ जणांवर विविध ठिकाणी उपचार सुरू असल्याची माहिती तालुका आरोग्यधिकारी डॉ. चंद्रकांत लोहारे यांनी दिली.

