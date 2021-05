दिलासादायक! पिंपरी-चिंचवडमध्ये आज डिस्चार्ज झालेल्या रुग्णापेक्षा नवीन रुग्णांची संख्या कमी

पिंपरी - शहरात बुधवारी ७६२ रुग्ण (Corona Patient) आढळले. एकूण रुग्णसंख्या दोन लाख ४३ हजार ९४७ झाली आहे. आज एक हजार ९८० जणांना डिस्चार्ज (Discharge) देण्यात आला. बरे झालेल्या एकूण रुग्णांची संख्या दोन लाख २६ हजार ३९९ झाली आहे. (New Patients in Pimpri Chinchwad less than number of patients discharged today)

सध्या १३ हजार ७७३ सक्रिय रुग्ण आहेत. आज शहरातील १० रुग्णांचा मृत्यू झाला. आजपर्यंत शहरातील तीन हजार ७७५ जणांचा मृत्यू झाला आहे. सध्या रुग्णालयांत चार हजार ७५८ रुग्ण उपचार घेत आहेत. नऊ हजार १५ रुग्ण होम आयसोलेट आहेत.

आजपर्यंत चार लाख ७० हजार ९४२ व्यक्तींना लस देण्यात आली आहे. शहरात सध्या २३२ मेजर कंटेन्मेट झोन आहेत. एक हजार ८४० मायक्रो कंटेन्मेंट झोन आहेत. कंटेन्मेंट झोनमधील दोन हजार २४० घरांना आज स्वयंसेवकांनी भेट दिली. आठ हजार ८१० जणांचे विलगीकरण करण्यात आले.