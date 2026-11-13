New Post Offices : वाढत्या नागरीकरणामुळे पाच भागांत नवीन टपाल कार्यालयांना मंजुरी; स्वतंत्र पिनकोड आरक्षित, थेरगाव वगळता इतर ठिकाणी जागांचा शोध सुरू

चिंचवड : थेरगाव, वाकड, ताथवडे, पिंपळे सौदागर व पुनावळे येथे नवीन टपाल कार्यालये सुरू करण्यास पुणे शहर पूर्व टपाल विभागाने मंजुरी दिली आहे. त्यासाठी आवश्यक मनुष्यबळाची जुळवणी करण्याचे कामदेखील पूर्ण झाले असून, कार्यालयांसाठी स्वतंत्र पिनकोडदेखील आरक्षित करण्यात आले आहेत. मात्र, थेरगाव वगळता जागा अद्याप निश्चित न झाल्याने टपाल कार्यालयाकडून त्यांचा शोध घेतला जात आहे..थेरगाव, वाकड, ताथवडे व पुनावळे या भागांमध्ये झपाट्याने नागरीकरण झाले असल्याने तेथे नवीन टपाल कार्यालये सुरू करण्याचा प्रस्ताव पुणे शहर पूर्व टपाल विभागाकडे दीर्घ काळापासून प्रलंबित होता. पूर्वीचे थेरगाव शाखा कार्यालय हे उपकार्यालय म्हणून कार्यान्वित करण्यात येणार आहे..चिंचवडगाव टपाल कार्यालयातील कामाचा ताण कमी करण्याच्या उद्देशाने ताथवडे आणि पुनावळे येथे स्वतंत्र नवीन उपकार्यालयास (वितरण) पुणे शहर पूर्व टपाल विभागाने मंजुरी दिली आहे. तर पिंपळे सौदागरला गेल्यवर्षीच मान्यता मिळालेली आहे. महादेव मंदिराजवळील पोलिस चौकीनजीक हे कार्यालय सुरू होणार आहे. मात्र, थेरगाव वगळता उर्वरीत कार्यालये सुरू करण्यासाठी टपाल विभागाला जागेची आवश्यकता आहे. त्यामुळे पुणे शहर पूर्व टपाल विभागाच्या वतीने जागेचा शोध सुरू करण्यात आला असून शासकीय संस्था, निवासी - रहिवासी सहकारी संस्था, खासगी मालमत्ता, गाळेधारकांकडून टपाल विभागास पाच वर्षांसाठी भाडे तत्वावर करार पद्धतीने जागा उपलब्ध करून देण्याबाबतचे प्रस्ताव मागविण्यास सुरुवात झाली आहे..ताथवडे, वाकड, पुनावळे, पिंपळे सौदागर या अतिशय वेगाने नागरीकरण होत असलेल्या भागांतील नागरिकांची गरज लक्षात घेऊन स्वतंत्र टपाल कार्यालयाची निर्मिती करण्यास नवी दिल्ली येथील टपाल संचालनालयाने मान्यता दिली आहे. लवकरच तेथे स्वतंत्र टपाल कार्यालये नागरिकांच्या सेवेसाठी सुरू होतील. - समीर महाजन, प्रवर अधीक्षक, भारतीय टपाल सेवा, पुणे शहर पूर्व विभाग.काय आहेत निकष ?व्यावसायिक किंवा वैयक्तिक वापराच्या जागेत सुमारे १ हजार चौरस फुटांचे आरसीसी बांधकाम असावे. केंद्र सरकारच्या प्रचलित नियमावलीनुसार देय भाडे लागू राहील. तळमजल्यावरील जागेस प्राधान्य देण्यात येईल. सर्वसामान्य नागरिक तसेच टपाल विभागाच्या वाहनांना टपाल वाहतुकीसाठी पुरेशी जागा उपलब्ध असावी, असे निकष टपाल खात्याने निश्चित केले आहेत.नवीन पिनकोड असे राहणारटपाल विभागाने ताथवडेसाठी ४११०८७, पुनावळेसाठी ४११०८६, वाकडसाठी ४११०८८ तर पिंपळे सौदागरसाठी ४११०८३ हे नवीन स्वतंत्र पिनकोड निश्चित केले आहेत. तर थेरगावसाठी चिंचवड कार्यालयाचाच पिनकोड राहणार आहे. ताथवडेसाठी ४ पोस्टमनसह एकूण ९ कर्मचारी-अधिकारी, पुनावळेसाठी ३ पोस्टमनसहीत दहा, वाकडसाठी ५ पोस्टमनसह १२ तर थेरगाव कार्यालयासाठी २ अधिकारी-कर्मचाऱ्यांची मंजुरी मिळाली आहे. ताथवडेचे कार्यालय हे अवितरण कार्यालय म्हणून कार्यरत राहणार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.