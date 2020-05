पिंपरी-चिंचवडमधील दोघे कोरोनामुक्त; मात्र, काहींचे आज...

पिंपरी : पिंपरी-चिंचवड शहरातील तळवडे येथील सहा महिन्याच्या मुलीसह पिंपळे गुरव, खराळवाडी, चिंचवड स्टेशन परिसरातील सात आणि वायसीएम रुग्णालयात दाखल पुण्यातील एक महिला, अशा आठ जणांचे रिपोर्ट गुरुवारी (ता. 7) पॉझिटिव्ह आले. त्यामुळे शहरातील एकूण पॉझिटिव्ह रुग्णांची संख्या 167 झाली आहे. तर, रुपीनगर व थेरगाव येथील दोन जण बरे होऊन घरी गेले आहेत. ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप सध्या महापालिका रुग्णालयात शहरातील 77 आणि शहराबाहेरील 9 जण उपचार घेत आहेत. तर, 65 जण कोरोनामुक्त झाले आहेत. त्यात पुण्यातील तिघांचा समावेश आहे. आजपर्यंत सात जणांचा मृत्यू झाला आहे. त्यातील चार जण पुण्यातील आहेत. तसेच, शहरातील 9 जण शहराबाहेरील रुग्णालयात उपचार घेत आहेत. त्यामुळे एकूण बाधितांचा आकडा 167 होतो आहे. आज पॉझिटिव्ह आढळलेल्यांमध्ये 15 वर्षांचा मुलगा, सहा महिन्यांची मुलगी, 16 आणि 28 वर्षीय महिलेचाही समावेश आहे. त्यांच्यावर वायसीएम रुग्णालयात उपचार सुरू आहेत.

