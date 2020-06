पिंपरी-चिंचवडकरांची आज चिंता वाढली; दिवसभरात 31 जण पॉझिटिव्ह, तर...

पिंपरी : पिंपरी-चिंचवड शहरातील आणखी 31 जणांना कोरोनाचा संसर्ग झाल्याचे तपासणीत आढळून आले. तर बरे झाल्याने 26 जणांना रुग्णालयातून घरी सोडण्यात आले. दरम्यान, आज (मंगळवार) दापोडी व वाल्हेकरवाडी येथील दोन महिलांसह पुण्यातील पुरुष व दौंडमधील महिलेचाही मृत्यू झाला. ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप सोमवारी मध्यरात्रीपासून मंगळवारी रात्री आठ वाजेपर्यंत 31 जणांना संसर्ग झाल्याचे आढळून आले. त्यामुळे वायसीएम व भोसरी रुग्णालयांत दाखल एकूण पॉझिटिव्ह रुग्णांची संख्या 568 झाली आहे. त्यापैकी 254 जणांवर उपचार सुरू आहेत. तर, 304 जण बरे होऊन घरी गेले आहेत. आजपर्यंत शहरातील दहा जणांचा मृत्यू झाला आहे. त्यात दापोडी व वाल्हेकरवाडी येथील महिलांचा समावेश आहे. तसेच, शहराबाहेरील रहिवासी मात्र, पिंपरी-चिंचवड शहरात उपचार घेणाऱ्या चौदा जणांचा आजपर्यंत मृत्यू झाला आहे. पिंपरी चिंचवडच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा आज मृत्यू झालेली एक 55 वर्षीय महिला दापोडी येथील रहिवासी आहे. तर दुसरी 65 वर्षीय महिला दौंड येथील रहिवासी आहे. वाल्हेकरवाडी चिंचवड येथील महिलेचे वय 40 वर्ष आहे. पुण्याच्या मंगळवार पेठेतील 79 वर्षीय पुरुषाचाही मृत्यू झाला आहे. आज पॉझिटीव्ह आढळलेल्या व्यक्ती आनंदनगर चिंचवड, वाकड, पिंपळे सौदागर, काळेवाडी, भोसरी, दापोडी, पिंपरी, किवळे, सांगवी, अजंठानगर, देहूरोड, पुण्यातील कसबा पेठ, खडकी, दौंड व आंबेगाव येथील आहेत. पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा आजपर्यंत सर्वाधिक रुग्ण आनंदनगर चिंचवड स्टेशन, रुपीनगर- निगडी, भोसरी- गावठाण परिसरात आढळले आहेत. त्यामुळे हे तीनही ठिकाणे हॉटस्पॉट ठरली आहेत. मात्र, गेल्या आठ दिवसांपासून येथील रुग्णही बरे होऊन घरी परतू लागली आहेत. बरे झालेल्या सर्वांना चौदा दिवस घरातच थांबण्याच्या अर्थात होमक्‍वारंटाइनची सूचना प्रशासनाने केलेली आहे.

Web Title: new twenty two corona positive found in pimpri chinchwad today