नात्याला काळीमा फासणारी घटना! काकाच्या लैंगिक छळाला कंटाळून पुतणीची आत्महत्या 

पिंपरी : चुलता अश्‍लील वर्तन करीत वारंवार अश्‍लील मेसेज करुन त्रास देत होता. चुलत्याकडून वारंवार होणाऱ्या लैंगिक छळाला कंटाळून सतरा वर्षीय पुतणीने इमारतीच्या तिसऱ्या मजल्यावरून उडी मारून आत्महत्या केली. ही नात्याला काळीमा फासणारी घटना भोसरी येथे घडली. याप्रकरणी मृत मुलीच्या आईने फिर्याद दिली आहे. त्यानुसार मुलीच्या चुलत्यावर गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. फिर्यादीची मुलगी सुटीसाठी औरंगाबाद येथे चुलत्याच्या घरी गेली होती. तेथे चुलत्याने तिच्याशी अश्‍लील वर्तन करीत वियनभंग केला. त्यानंतर काही दिवसांनी पीडित मुलगी भोसरीतील तिच्या घरी आली आल्यानंतरही चुलता वारंवार अश्‍लील मेसेज पाठवून तिला त्रास दिला. या त्रासाला कंटाळून मुलीने 6 सप्टेंबरला भोसरीतील इंद्रायणीनगर येथील राहत्या घराच्या इमारतीच्या गॅलरीतून उडी मारली. यामध्ये गंभीर जखमी होऊन ती बेशुद्ध पडली. तिच्यावर रूग्णालयात उपचार सुरू असताना उपचारादरम्यान तिचा मृत्यू झाला. दरम्यान, त्या मुलीच्या रूममधील ड्रॉवरमध्ये सापडलेल्या चिठ्ठीत मुलीने चुलता देत असलेल्या त्रासाबाबत तिने नमूद केले होते. त्यानुसार कुटुंबीयांनी दिलेल्या फिर्यादीवरून लैंगिक अत्याचार व आत्महत्येस प्रवृत्त केल्याप्रकरणी आरोपी चुलत्यावर गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. भोसरी पोलिस अधिक तपास करीत आहेत. नात्याला काळीमा

वडिलांसमान असणाऱ्या चुलत्याकडूनच असा प्रकार घडल्याने नागरिकांमधून संताप व्यक्त केला जात आहे. सुटीचा आनंद घेण्यासाठी गेलेल्या पुतणीबाबत जवळच्याच व्यक्तीकडून असा प्रकार घडल्याने पीडित मुलीसह कुटुंबीयांनाही मोठा धक्का बसला. या धक्‍क्‍यातून सावरू न शकलेल्या मुलीने अखेर जीवनच संपवले.



