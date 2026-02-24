Pimpri Chinchwad: अतिक्रमणांचा विळखा; कारवाई कागदोपत्रीच, रुपीनगर अंकुश चौक मार्गाकडे प्रशासन दुर्लक्ष करत असल्याचा आरोप

निगडी : रुपीनगर ते निगडीतील अंकुश चौकापर्यंतच्या रस्त्याच्या दुतर्फा अतिक्रमणांचा विळखा पडला असून वाहनचालक, पादचाऱ्यांना रोजचा प्रवास करणे जिकिरीचे झाले आहे. त्यातच भिकारी, व्यसनी लोकांचा वावर तसेच अस्वच्छ परिसर नागरिकांसाठी डोकेदुखी ठरत आहे..मात्र, महापालिकेच्या अतिक्रमण निर्मूलन विभागाकडून केवळ दिखाऊ कारवाई केली जात असल्याचा आरोप नागरिकांकडून केला जात आहे. रुपीनगर ते अंकुश चौक या मुख्य रस्त्याच्या दोन्ही बाजूंनी टपऱ्या टाकून अनधिकृत व्यवसाय फोफावले आहेत..मोबाईल विक्री, अनधिकृत हॉटेल्स, सलून, कपड्यांची दुकाने, लाकूड विक्री, फळ-भाजी हातगाड्या, कागद-काच-कचरा गोदामे, रस्त्यावर चालणारी मासे विक्री अशा असंख्य बेकायदेशीर व्यावसायिकांनी बस्तान बसविले आहे. यासारखी परिस्थिती रुपीनगर येथील वंदेमातरम चौकातही दिसून येते..अनेक बेवारस वाहने रस्त्यावर उभी असून काही नागरिकांनी तर घरासमोरील रस्त्यावरच हातगाड्या लावून उद्योग सुरू केला आहे. महापालिकेचे अतिक्रमण निर्मूलन पथक कधीकधी येते. तात्पुरती कारवाई करते आणि गेल्यानंतर काही तासांतच परिस्थिती ‘जैसे थे’ होते..Kolhapur Anti-Encroachment Drive : जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोरची बेकायदेशीर भिंती जमीनदोस्त; ४० अतिक्रमणांना नोटीस देत महापालिकेची जोरदार मोहीम.त्यामुळे ही कारवाई केवळ दिखाऊ असल्याचा आरोप नागरिक करत आहेत. यासोबतच अनधिकृत रिक्षा थांबे, यामुळे रस्ता अधिकच अरुंद झाला आहे. या सर्व अतिक्रमणांमुळे नागरिकांत नाराजी आहे..समस्या काय?ओटास्किम निगडी, रुपीनगर, तळवडेमधील रस्त्यांची दुरवस्थाअनधिकृत पार्किंग, टपऱ्या व हातगाड्यांचा पदपथांवर कब्जा वाहतूक कोंडी, पादचाऱ्यांच्या सुरक्षेचे प्रश्न गंभीर .मागण्या काय?रस्त्यांची तातडीने दुरुस्ती करून खड्डेमुक्त करावेत.अनधिकृत पार्किंग, टपऱ्यांवर संयुक्त कारवाई करून पदपथ मोकळे करावेतपोलिस, ट्रॅफिक वॉर्डन नेमून वाहतूक सुरळीत करावी. फेरीवाला झोन अंतिम करण्याचे काम सुरू आहे. ज्या विक्रेत्यांकडे परवाना आहे. त्यांना जागा उपलब्ध करून देणार आहोत. परवाना नसलेल्या विक्रेत्यांवर कारवाई केली जाईल.- अतुल पाटील, क्षेत्रीय अधिकारी, ‘फ’ क्षेत्रीय कार्यालय. हा रस्ता नागरिकांसाठी आहे, अतिक्रमणांसाठी नाही. प्रशासनाने दिखाऊ कारवाई थांबवून कायमस्वरूपी उपाययोजना कराव्यात. गरज असल्यास योग्य ठिकाणी हॉकर्स झोन तयार करूनच व्यवसायाला परवानगी द्यावी.- राजेश जाधव, रुपीनगर. अतिक्रमणांमुळे अपघातांचा धोका वाढला आहे. लहान मुले, ज्येष्ठ नागरिक आणि महिलांना चालणेही कठीण झाले आहे. अतिक्रमणांना संरक्षण देणाऱ्यांवरही कठोर कारवाई झाली पाहिजे.- सचिन भालेकर, स्थानिक नागरिक.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.