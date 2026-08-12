Talegaon Dabhade News : रस्ता नसल्याने ज्येष्ठाला उपचारासाठी झोळीतून नेण्याची वेळ

तळेगाव दाभाडे - आंदर मावळातील कुसवली पठारावर रस्ता नसल्याने एका ज्येष्ठ नागरिकाला वैद्यकीय उपचारासाठी झोळीतून डोंगर उतरवून नेण्याची वेळ कुटुंबीयांवर आली. देशाच्या स्वातंत्र्याला ७९ वर्षे पूर्ण होत असतानाही मावळ तालुक्यातील दुर्गम भागातील नागरिकांना आजही मूलभूत सुविधांसाठी संघर्ष करावा लागत असल्याची स्थिती आहे..कुसवली पठारावरील बुधवार (ता. १२) रोजी ७९ वर्षीय नागरिकाची प्रकृती खालावली. त्यांना तातडीने डॉक्टरांकडे नेणे आवश्यक होते. मात्र, वस्तीपासून मुख्य रस्त्यापर्यंत पोहोचण्यासाठी कोणताही मार्ग नव्हता. अखेर नाइलाजास्तव कुटुंबीयांनी लाकडी काठी आणि चादरीच्या साहाय्याने झोळी तयार केली.यात या ज्येष्ठ नागरिकाला बसवून डोंगराच्या खडतर आणि निसरड्या वाटेने खाली आणण्यात आले. सुमारे दोन ते तीन तासांच्या पायपिटीनंतर त्यांना मुख्य रस्त्यावर आणले आणि तेथून वाहनाने रुग्णालयात दाखल केले. या घटनेचा व्हिडिओ ‘व्हायरल’ झाल्यानंतर कुसवली पठारासह आंदर मावळातील दुर्गम धनगरवाड्यांच्या समस्यांकडे पुन्हा एकदा लक्ष वेधले गेले आहे..मावळ तालुका औद्योगिक आणि पर्यटनाच्या दृष्टीने वेगाने विकसित होत आहे. मात्र, याच तालुक्यातील डोंगराळ भागात या वस्त्यांपर्यंत वाहन पोहोचण्यासाठी रस्ताच उपलब्ध नाही. त्यामुळे एखाद्या आजारी व्यक्तीला रुग्णालयात नेणे हे कुटुंबीयांसाठी मोठे आव्हान ठरते. पावसाळ्यात या भागातील परिस्थिती अधिकच बिकट होते. सततच्या पावसामुळे कच्च्या पायवाटा चिखलमय आणि निसरड्या होतात.अशा स्थितीत ज्येष्ठ, आजारी व्यक्ती, गर्भवती माता आणि लहान मुलांना मुख्य रस्त्यापर्यंत आणणे अत्यंत धोकादायक ठरते. आपत्कालीन परिस्थितीत रुग्णाला वेळेत दवाखान्यात पोहोचविणे शक्य होत नसल्याने अनेकदा नागरिकांच्या जीविताचा प्रश्न निर्माण होतो. कुसवली पठार परिसरातील नागरिकांनी अनेकदा प्रशासनाकडे पक्क्या रस्त्याची मागणी केली आहे. मात्र, वनविभागाच्या तांत्रिक अडचणी किंवा निधीची कमतरता या कारणांमुळे हे काम रखडल्याचे सांगण्यात येते..रस्ता, दळणवळण सुविधांची मागणीकुसवली पठार परिसरातील नागरिकांना पक्का रस्ता, आरोग्य सुविधा आणि दळणवळणाच्या सुविधा तातडीने उपलब्ध करून देण्याची मागणी होत आहे. प्रशासनाने प्रत्यक्ष पाहणी करून या भागातील रस्त्याचा प्रश्न प्राधान्याने सोडवावा. आरोग्य सुविधा आणि दळणवळणाच्या सोयी तातडीने उपलब्ध करून देण्याची मागणी होत आहे. विकासाचा लाभ या शेवटच्या घटकापर्यंत कधी पोहोचणार, असा प्रश्न आता उपस्थित केला जात आहे..नागरिकांची संतप्त प्रतिक्रिया‘आम्ही आजही वनवासात जगत आहोत. मतदानासाठी नेते येतात, आश्वासने देतात. पण, आमचा रस्ता काही होत नाही. आजारी माणसाला झोळीतून नेणे ही आमच्यासाठी रोजचीच कसरत झाली आहे,’ अशी संतप्त प्रतिक्रिया स्थानिक ग्रामस्थांनी व्यक्त केली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.