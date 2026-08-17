Hinjewadi Road Issue : ‘आयटी’चे नव्हे, हे समस्यांचे ‘हब’! हिंजवडीतील वाढत्या गैरसोयींवर ‘जेन-झी’ची टीका

पिंपरी - जगाच्या नकाशावर ‘आयटी हब’ अशी ओळख असलेल्या हिंजवडी परिसरात रस्त्यांची चाळण, पाण्याचा विस्कळित पुरवठा, वारंवार खंडित होणारा वीजपुरवठा, अपुरी सार्वजनिक वाहतूक आणि असह्य वाहतूक कोंडी आदी समस्यांमुळे ‘आयटीयन्स’ त्रासले आहेत. गेल्या काही वर्षांत हिंजवडी हे ‘आयटी’चे नव्हे, तर समस्यांचे ‘हब’ झाल्याची टीका ‘जेन-झी’ अर्थात नवी पिढी करत आहे..पुण्यातील सर्वांत मोठे आयटी पार्क म्हणून हिंजवडीतील राजीव गांधी आयटी पार्कची ओळख आहे. या परिसरात आयटीच्या छोट्या-मोठ्या २७० कंपन्या आहेत, त्यात रोज चार ते पाच लाख कर्मचारी ये-जा करतात. आयटी क्षेत्राची असलेली ‘क्रेझ’ आणि मोठ्या नोकरीची स्वप्नं घेऊन देशभरातून उच्चशिक्षित तरुण-तरुणी रोजगारासाठी हिंजवडी परिसरात आले आहेत. मात्र, या तरुणाईला विविध समस्यांचा सामना करावा लागत आहे..गेल्या काही वर्षांत आयटी पार्कमधील कंपन्या आणि पर्यायाने वाहनांची संख्या मोठ्या प्रमाणात वाढली. मात्र, रस्त्यांचे रुंदीकरण आणि पर्यायी मार्ग तयार करण्याकडे प्रशासनाचे दुर्लक्ष झाल्याने कोंडीची समस्या बिकट बनली आहे. रोज सकाळ-सायंकाळी काही किलोमीटरच्या वाहनांच्या रांगा लागत आहेत. त्यामुळे इंधनासह वेळेचा अपव्यय होत आहे.तसेच मोठ्या प्रमाणावर हवा, ध्वनिप्रदूषणही होत आहे. कर्मचाऱ्यांना कार्यालयात येताना किंवा घरी परतताना दररोज दोन-तीन तास कोंडीत अडकावे लागत आहे. त्यामुळे त्यांच्या शारीरिक आणि मानसिक आरोग्यावरही परिणाम होत आहे. खड्ड्यांनी चाळण झालेल्या रस्त्यांवरून जाताना वाहन चालकांना कसरत करावी लागत आहे..‘जेन-झी’ने मांडलेल्या समस्याचालत जाण्यासाठी धड पदपथ नाहीतप्रवाशांसाठी बसथांबे नाहीतबस कुठेही बंद पडण्याची भीतीरस्त्यांवर सर्वत्र खड्डेरस्त्यांच्या कडेला कचऱ्याचे ढीगमेट्रोचे काम अजूनही पूर्ण नाहीप्रशासनात समन्वय नाही.पुणे महानगर प्रदेश हा देशातील सर्वांत वेगाने विकसित होणाऱ्या महानगरांपैकी एक आहे. माहिती तंत्रज्ञान, उत्पादन, उद्योग, शिक्षण आणि सेवा क्षेत्रामुळे पुण्याचे महत्त्व दिवसेंदिवस वाढत आहे. मात्र, त्याला पूरक पायाभूत सुविधा उभारण्यात तफावत आहे. रस्ता, पाणी, वीज यासारख्या सुविधांचा विचार होत नसल्यामुळे समस्यांना तोंड द्यावे लागत आहे.- युवराज पवार, रहिवासी, हिंजवडीइंजिनिअरिंग झाल्यानंतर हिंजवडीतील एका आयटी कंपनीत नोकरीला लागलो. पण, येथे ना पाण्याची सुविधा, ना विजेची. रस्त्यांची तर अवस्था सांगायलाच नको. पावसाचे पाणी साचण्यासाठीच खड्डे आहेत का, असा प्रश्न पडतो. वाहतूक कोंडीत अडकलो, तर घरी जाईपर्यंत एखादा चित्रपट पाहून होतो अशी ही हिंजवडीची परिस्थिती आहे.- अनिकेत जोशी, आयटीयन.मोठे स्वप्न घेऊन पुणे शहरात नोकरीसाठी आलो. पण, येथील गैरसोयी पाहून आता हिंजवडी परिसरात नोकरी नकोशी वाटू लागली आहे.- प्रणव मोहिते, आयटीयनहिंजवडी परिसरात बहुतांश आंतरराष्ट्रीय कंपन्या आहेत. आयटी पार्कमध्ये पायाभूत सुविधा नसल्यामुळे बाहेरील देशातील कंपन्यांच्या अधिकाऱ्यांना हिंजवडीत बोलवायलाही नको वाटते, हे आपले दुर्दैव आहे.- आनंद चौगुले, आयटीयन.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.