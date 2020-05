पिंपरी-चिंचवडमध्ये बाधितांची संख्या दोनशेवर; पाच जणांना मिळाला डिस्चार्ज 

पिंपरी : पिंपरी-चिंचवड महापालिका रुग्णालयात बुधवारपर्यंत दाखल कोरोनाबाधित रुग्णांची एकूण संख्या दोनशेवर पोचली आहे. यात शहरातील 179 आणि पुण्यातील 22 अशा 201 रुग्णांचा समावेश आहे. आज पाच जण पॉझिटिव्ह आढळले असून चौदा दिवस उपचार घेऊन बरे झालेल्या पाच जणांना डिस्चार्ज मिळाला आहे. ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप महापालिकेच्या वायसीएम आणि भोसरी रुग्णालयात कोरोनाबाधितांवर उपचार सुरू आहेत. यात शहरातील रहिवाशांसह शहराबाहेरील रुग्णांचाही समावेश आहे. शहरात 11 मार्च रोजी कोरोनाचा पहिला रुग्ण आढळला होता. आज ही संख्या दोनशेपर्यंत पोचली आहे. शिवाय, शहरातील रहिवासी मात्र पुण्यात उपचार घेणाऱ्यांची संख्या 11 आहे. त्यातील तीन जण आजपर्यंत बरे झाले आहेत. सध्या शहरातील 179 पैकी 116 जण बरे होऊन घरी गेले असून 59 जणांवर उपचार सुरू आहेत. आजपर्यंत चार जणांचा मृत्यू झालेला आहे. तसेच, पुण्यातील रहिवासी मात्र पिंपरी-चिंचवडमध्ये उपचार घेणाऱ्या 22 पैकी सात जण बरे होऊन घरी गेलेले आहेत. सध्या दहा जणांवर उपचार सुरू असून आजपर्यंत पाच जणांचा मृत्यू झालेला आहे. पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा औंध रुग्णालयात एकूण 43

सांगवीतील औंध जिल्हा रुग्णालयात सध्या 12 रुग्णांवर उपचार सुरू आहेत. येथे आजपर्यंत 43 रुग्ण दाखल झाले आहेत. त्यातील तीन जणांचा मृत्यू झालेला असून 28 जण बरे होऊन घरी गेले आहेत. सध्या चार रुग्ण आयसीयूमध्ये दाखल आहेत.

