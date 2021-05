पिंपरीत पॉझिटिव्हच्या तुलनेत कोरोनातून बरे झालेल्या रुग्णांची संख्या अधिक

पिंपरी - ब्रेक द चेन (Break the Chain) आणि विकेंड लॉकडाउनचा (Lockdown) सकारात्मक परिणाम शहरात दिसू लागला आहे. गेल्या आठ दिवसांपासून संसर्गाचे (Infection) प्रमाण कमी झालेले आहे. प्रतिदिन पॉझिटिव्हच्या (Positive) तुलनेत कोरोनातून बरे झालेल्या रुग्णांची (Patient) संख्या अधिक आहे. (Number of Patients who recovered from corona was higher than that of Pimpri positive)

फेब्रुवारी महिन्याच्या दुसऱ्या आठवड्यापासून शहरातील कोरोना संसर्गाचे प्रमाण वाढत गेले. रोजचे दोन-अडीचशेवर असलेले पॉझिटिव्हचे प्रमाण मार्चच्या पहिल्या आठवड्यात हजारपर्यंत गेले होते. हाच आकडा शेवटच्या आठवड्यात दिवसाला दोन हजारांवर पोचला होता. ही परिस्थिती आटोक्यात आणण्यासाठी प्रशासनाने एप्रिलपासून शनिवार व रविवारी विकेंड लॉकडाऊन जाहीर केले. सर्व उपाययोजनांचा सकारात्मक परिणाम दिसू लागला आहे. संसर्गापेक्षा कोरोनावर मात करून बरे झालेल्यांची प्रमाण अधिक आहे.

दृष्टिक्षेपात आजपर्यंत कोरोना

२,४२,५८० - पॉझिटिव्ह

२,२२,३२६ - बरे झालेले

१६५६१ - सक्रिय