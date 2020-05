वडगाव मावळात दीड लाखांचा गुटखा जप्त

वडगाव मावळ : वडगाव पोलिसांनी बुधवारी (ता. 27) रात्री येथील बाजारपेठेतील एका दुकानावर छापा टाकून सुमारे दीड लाख रुपयांचा गुटखा व पानमसाला जप्त केला. प्रतिबंधित अन्न पदार्थांचा साठा व विक्री केल्याप्रकरणी व्यापारी पिता-पुत्रावर गुन्हा दाखल केला. ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप दिलीप चंपालाल मुथा (वय ५४, रा. फ्लोरा सिटी, तळेगाव दाभाडे ) व चंपालाल चुनीलाल मुथा ( रा.वडगाव मावळ ) अशी याप्रकरणी गुन्हा दाखल झालेल्यांची नावे आहेत. अन्न व औषध प्रशासन विभागाचे अन्न सुरक्षा अधिकारी संतोष सावंत यांनी फिर्याद दिली. पोलिसांनी बुधवारी सायंकाळी या दुकानावर छापा छापा टाकून १ लाख १५ हजार रुपये किंमतीचे आरएमडी गुटख्याचे ४६ बॉक्स, १७ हजार ७६० रुपये किंमतीची विमल पान मसाल्याची १४८ पाकिटे, ८ हजार रुपये किंमतीची गोव्याची २३ पाकिटे व इतर पान मसाल्याची पाकिटे असा एकूण १ लाख ४९ हजार ६४७ रुपयांचा माल जप्त केला. पिंपरी चिंचवडच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा तसेच दुकान सील करून प्रतिबंधित अन्न पदार्थांचा साठा व विक्री केल्याप्रकरणी पिता-पुत्रांवर गुन्हा दाखल केला. पोलीस निरीक्षक सुरेश निंबाळकर यांच्या मार्गदर्शनाखाली पोलीस उपनिरीक्षक वडोदे पुढील तपास करत आहेत.

Web Title: One and a half lakh gutkha seized in wadgaon pune