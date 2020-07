पवनानगर : पवनानगर केंद्रात मुलींचीच बाजी,पाच शाळांचा निकाल शंभर टक्के लागला आहे. पवनानगर शाळेतील शितल रोहिदास कालेकर या विद्यार्थ्यांनीने ९३.४० टक्के गुण प्राप्त करून पवनानर केंद्रात प्रथम येण्याचा मान मिळविला तर शिवणे विद्यालयातील अडकिने दिनेश जाधव ९३.२० टक्के व चांदेकर तनुजा चंद्रकांत ९२.६० अनुक्रमे व्दितीय व तृतीय क्रमांक मिळविला. पवनानगर केंद्रामध्ये पवना विद्या मंदिर, पवनानगर, वारु-कोथुर्णे विद्यालय कोथुर्णे, भैरवनाथ विद्यालय बौर, संत तुकाराम विद्यालय शिवणे, संत ज्ञानेश्वर विद्यालय दिवड, श्री छत्रपती शिवाजी विद्यालय शिवली, माध्यमिक विद्यालय करुंज,ज्ञानेश्वर माध्यमिक विद्यालय जवण या आठ शाळेतील विद्यार्थी या शाळांमधील एकूण ४०७ विध्यार्थी परीक्षेला बसले होते. यामध्ये जवण,शिवली, करुंज, शिवणे व बऊर या शाळांचा निकाल शंभर टक्के लागला असून, पवना विद्या मंदिर शाळेचा निकाल व कंसात टक्केवारी. श्री.छत्रपती शिवाजी माध्यमिक विद्यालय शिवली-१०० टक्के

१) कु. स्नेहल हिरामण राऊत ९१ टक्के

२)कु. तन्वी सुरेश आडकर ९०.८० टक्के

३) कु. काजल हिरामण सोनवणे ८९.२० टक्के श्री.ज्ञानेश्वर विद्यानिकेतन जवण- १०० टक्के

१) आखाडे काजल बबन; ८८.६० टक्के

२) गोणते तेजस अंकुश- ८३ टक्के

३)गोणते साक्षी अंकुश; ८२.४० टक्के

३) गोणते अविष्कार शंकर- ८२.४० टक्के श्री. संत तुकाराम माध्यमिक विद्यालय शिवणे -१०० टक्के

१)अडकिने दिनेश माधव- ९३.२० टक्के

२) चांदेकर तनुजा चंद्रकांत- ९२.६० टक्के

३) टिळे आकांक्षा जयवंत- ९१.६० टक्के माध्यमिक विद्यालय करूंज-१०० टक्के

१) लगड रसिका विष्णु- ७९ टक्के

२) शेंडगे सचिन ज्ञानदेव- ७५.४० टक्के

३) शेंडगे प्रियंका विकास- ७१.८० टक्के भैरवनाथ माध्यमिक विद्यालय,बऊर - १०० टक्के

१)प्रथम क्र.सृष्टी विनायक भसे

९२.६० टक्के

२)अजित अरूण शिंदे ८९.२० टक्के

3) मोरे ॠतुजा ज्ञानेश्वर ८६.६० टक्के पवना विद्या मंदिर, पवनानगर- ९८.२० टक्के

१) शितल रोहिदास कालेकर- ९३.४९%

२) साक्षी गणपत कालेकर- ८६.६०%

२) प्राची महेंद्र जव्हेरी- ८६.६०%

३) दिक्षा लक्ष्मण कालेकर- ८६.२० % श्री.संत ज्ञानेश्वर माध्यमिक विद्यालय राजेवाडी दिवड- ९०.२४ टक्के

१)कु.अक्षदा बजरंग सावळे ९०.४० टक्के

२)कु.रेणुका चंद्रकांत कदम ८८.४० टक्के

३) सौरभ संपत राजीवडे ८३ टक्के वारु कोथुर्णे माध्यमिक विद्यालय कोथुर्णे- ८६.३६ टक्के

१) निकिता विकास ठुले ८७ टक्के

२) सार्थक भाऊ निबंळे ८४ टक्के

३) आपर्णा आबू निबंळे ८१.२० टक्के

परिसरातून यशस्वी विद्यार्थी व मुख्याध्यापक शिक्षकांचे कौतुक होत आहे.

Web Title: One hundred percent result of five schools in Pawannagar center