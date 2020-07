पिंपरी-चिंचवडमध्ये 432 जणांना डिस्चार्ज, तर आज सर्वाधिक पॉझिटिव्ह रुग्णांची नोंद

पिंपरी : शहराच्या विविध भागातील एक हजार 113 आणि शहराबाहेरील 48 असे एकूण एक हजार 161 जण आज (मंगळवारी) कोरोनाबाधित आढळले. आजपर्यंतची ही सर्वाधिक रुग्णवाढ ठरली. उपचाराला दहा दिवस पूर्ण आणि कोरोनाची कोणतीही लक्षणे नसलेल्या 432 जणांना घरी सोडण्यात आले. दरम्यान, शहरातील रुग्णसंख्या 18 हजार 397 वर पोहोचली आहे. ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप पिंपरी-चिंचवडच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा आज 13 जणांचा मृत्यू झाला आहे. यात सांगवीतील 68 वर्षीय पुरुष, कासारवाडीतील 58 वर्षीय पुरुष, मोशीतील 65 वर्षीय महिला, चिंचवड येथील 95 वर्षीय वृद्ध महिला, काळेवाडीतील 72 वर्षीय पुरुष, भोसरीतील 80 वर्षीय पुरुष, भोसरीतील 34 वर्षीय युवक, रुपीनगर येथील 51 वर्षीय पुरुष, ताथवडेतील 58 वर्षीय महिला, चिंचवड येथील 73 वर्षीय वाकड मधील 73 वर्षीय पुरुष आणि देहुरोड येथील 75 वर्षीय वृद्ध महिला, फुरसुंगीतील 71 वर्षीय पुरुषाचा कोरोनामुळे मृत्यू झाला आहे. पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा शहरात आजपर्यंत 18 हजार 397 जणांना कोरोनाची लागण झाली आहे. त्यातील 11 हजार 962 जण बरे होऊन घरी गेले आहेत. शहरातील 303 जणांचा, तर शहराबाहेरील परंतु महापालिका रुग्णालयात उपचार घेणाऱ्या 79 अशा 382 जणांचा आजपर्यंत कोरोनामुळे मृत्यू झाला आहे. सध्या 3550 सक्रीय रुग्णांवर उपचार सुरू आहेत. आजचा वैद्यकीय अहवाल दाखल झालेले संशयित रुग्ण - 5667

पॉझिटिव्ह रुग्ण - 1161

निगेटिव्ह रुग्ण - 3982

चाचणी अहवाल प्रतीक्षेतील रुग्ण - 1260

रुग्णालयात दाखल एकूण संख्या - 3530

डिस्चार्ज झालेले एकूण रुग्ण - 4956

आजपर्यंतची कोरोना पॉझिटिव्ह संख्या - 18,397

सक्रिय पॉझिटिव्ह रुग्णांची संख्या - 3550

आजपर्यंत मृत्यू झालेल्या रुग्णांची संख्या - 382

आजपर्यंत कोरोनामुक्त झालेल्या रुग्णांची संख्या -11,962

दैनंदिन भेट दिलेली घरे - 24, 582

दैनंदिन सर्वेक्षण केलेली लोकसंख्या - 1,14,026

