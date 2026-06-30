Pimpri News : पालखी सोहळा तोंडावर, उपाययोजना कागदावर! कुठे राडारोडा, कुठे अडथळे; महापालिकेने पाहणी करूनही परिस्थिती जैसे थे

पिंपरी - संत तुकाराम महाराज आषाढी वारी पालखी प्रस्थान सोहळा अवघ्या काही दिवसांवर आला आहे. तरीही मार्गावरील खड्डे, राडारोडा, पदपथांची अपूर्ण कामे, मेट्रोच्या कामांचे अडथळे अशा विविध कारणांनी ही वाट अडथळ्यांची झाली आहे. ही कामे आठ दिवसांत पूर्ण होणे शक्य आहे का, असा प्रश्न ‘सकाळ’ प्रतिनिधीने प्रत्यक्ष पाहणी केल्यानंतर उपस्थित झाला आहे..देहू येथून प्रस्थानानंतर पालखीचे पिंपरी चिंचवड शहरात आगमन होते. या पार्श्वभूमीवर निगडी ते दापोडीपर्यंत पाहणी केल्यानंतर अनेक अडथळे आणि समस्या आढळल्या. महापालिकेतर्फे दरवर्षी निगडी येथील भक्ती-शक्ती चौकात संत तुकाराम महाराज पालखी, तर दिघीतील मॅगझीन चौकात संत ज्ञानेश्वर महाराज पालखी सोहळ्याचे स्वागत केले जाते. या दोन्ही पालख्यांचे दर्शन घेण्यासाठी भाविकांची गर्दी असते..शहराचे प्रवेशद्वार असलेल्या निगडीतील भक्ती शक्ती चौकात तुकोबारायांच्या पालखीचे स्वागत केले जाते. तेथेच उड्डाणपुलालगत मार्गाची कामे सुरू असल्याने चौकात राडारोडा पडला आहे. तर, टिळक चौकात मेट्रोच्या कामामुळे अडथळा निर्माण झाला असून, मोठे खड्डे पडले आहेत. मेट्रोची कामे सुरू असलेल्या ठिकाणी संरक्षणात्मक पत्रे नाहीत. खंडोबा माळ चौकातून पालखी आकुर्डीतील विठ्ठल रुक्मिणी मंदिरात पालखीचा मुक्काम असतो. या चौकात मेट्रोच्या खांबांसाठी खोदलेले खड्डे तसेच आहेत. तर, खांबालगतची पत्रे निघालेली आहेत.महावीर चौक ते चिंचवड स्थानक चौक हा रस्ता बंद आहे. चिंचवड स्थानक ते पिंपरीतील डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर चौकापर्यंत काही ठिकाणी खड्डे पडल्याचे आढळले. पुढे संत तुकारामनगर मेट्रो स्थानकापर्यंत रस्ता चांगला आहे. पण, हापकिन कंपनीसमोर ‘बीआरटी’ मार्गाची जाळी तुटली असून, सिमेंटचे अर्धवट दुभाजक त्याच स्थितीत आहेत..फ्लेक्सवर कारवाई कधी?पालखी मार्गावर अनेक ठिकाणी विनापरवाना फ्लेक्स, फलक दिसून आले. सोहळ्याच्या काळात तर अशा फलकांची भर पडते. परिणामी, सर्वच चौकांच्या बकालपणात आणखी वाढ होते. बीआरटी मार्ग, समतल विलगकमधील (ग्रेड सेपरेटर) दिशादर्शक फलकांवर तसेच, रस्त्याकडेलाही अशा प्रकारे धोकादायक फलक अजूनही तसेच आहेत.असा आहे पालखी मार्गभक्ती शक्ती चौक (स्वागत)निगडी टिळक चौक, दत्तवाडी मार्गआकुर्डी विठ्ठल रुक्मिणी मंदिर (मुक्काम)आकुर्डी खंडोबामाळ चौकआकुर्डी ते चिंचवड स्थानकचिंचवड स्थानक ते पिंपरी चौकखराळवाडी विठ्ठल मंदिर (विश्रांती)खराळवाडी ते नाशिक फाटानाशिक फाटा ते दापोडी (विसावा) .कुठे काय समस्याभक्ती-शक्ती चौक - पालखी मार्गावर राडारोडा, उड्डाणपुलाखाली अस्वच्छता, निगडी मार्गावर मेट्रोचे धोकादायक पत्रेटिळक चौक - मेट्रोच्या कामामुळे अरुंद रस्ता, रस्त्यावर पडलेली वाळू आणि पावसामुळे झालेला चिखलखंडोबा माळ चौक - मेट्रोच्या खांबांचे धोकादायक खड्डे, चिंचोळा झालेला मार्ग, लोंबकळणाऱ्या फांद्याचिंचवड स्थानक - मार्गातील रस्ता तात्पुरता बंद, मेट्रोच्या कामाचा अडथळारस्त्यावरील खोदाईमुळे खड्डेखराळवाडी - बीआरटी मार्गाचे दुभाजक तुटलेल्या अवस्थेत, मार्गावर राडारोडा आणि उघडे महावितरण डीपी, पदपथावर पडलेला कचरा आणि माती, पदपथांची अर्धवट स्थितीमधील कामेनाशिक फाटा - मेट्रोच्या कामामुळे रस्त्याची दुरवस्था, सिग्नलसाठी उभे केलेले चुकीचे बॅरिकेड्स, रस्त्याच्या दुतर्फा बेशिस्त वाहन पार्किंग, मेट्रोच्या पादचारी पुलाचे खांब रस्त्यावरच .पालखी मार्गावर आवश्यक ठिकाणी पाहणी केली आहे. डांबरीकरण, रस्त्याची दुरुस्तीदेखील केली. येत्या आठ दिवसांत सर्व कामे पूर्ण केली जातील.- बापूसाहेब गायकवाड, सह शहर अभियंता, महापालिकामेट्रोच्या कामासंदर्भात सूचना केल्या आहेत. काम झालेल्या ठिकाणी बॅरिकेड्स हटवणे आणि कामे सुरू असलेल्या ठिकाणी संरक्षक पत्रे अधिकाधिक आतील बाजूस घ्यावेत, असे सांगितले आहे. पिंपरी पोलिस ठाण्यासमोरचा रस्तादेखील खुला करण्यासंदर्भात कळवले आहे.- सतीश नांदुरकर, सहायक पोलिस आयुक्त.पालखी मार्गावर डांबरीकरण, चेंबर दुरुस्ती; महामेट्रोकडून डागडुजीचा दावापिंपरी - ‘पालखी सोहळ्याच्या पार्श्वभूमीवर निगडी ते पिंपरी रस्ते दुरुस्तीला गती दिली आहे. रेलिंग, रंगकाम, दुभाजक दुरुस्ती, डांबरीकरण आणि चेंबर दुरुस्ती सुरू आहे. आतापर्यंत सुमारे २.३६ किलोमीटर रस्त्याचे डांबरीकरण पूर्ण झाले आहे,’ असा दावा महामेट्रो प्रशासनाने केला आहे.पिंपरी ते निगडी भक्ती-शक्ती चौक या उन्नत मेट्रो मार्गिकेचे काम सुरू आहे. या कामामुळे अनेक ठिकाणी रस्ते खराब झाले असून, खड्डे व खचलेली चेंबर्स ही समस्या निर्माण झाली आहे. त्यावर मदर तेरेसा उड्डाणपूल ते चिंचवड शिवाजी चौक, महावीर चौक ते आकुर्डी खंडोबा माळ चौक तसेच बजाज कंपनी प्रवेशद्वार ते टिळक चौक या सुमारे २.३६ किलोमीटर मार्गाचे डांबरीकरण पूर्ण झाले आहे. काळभोरनगर ते चर्च परिसरात डांबरीकरण सुरू आहे. चेंबरलगतचे खड्डे बुजविणे आणि सपाटीकरणही सुरू आहे..बजाज कंपनी गेट ते आकुर्डी चौक, आकुर्डी चौक ते काळभोरनगर भुयारी मार्ग आणि काळभोरनगर ते चिंचवड चौक या भागांत उर्वरित काम सुरू आहे. वाहतूक सुरळीत ठेवण्यासाठी मदर तेरेसा उड्डाणपूल ते डी-मार्ट, चिंचवड पोलिस ठाणे लेन तसेच महावीर चौक ते काळभोरनगर अंडरपास परिसरातील काही बॅरिकेड्स हटविण्यात येणार आहेत, असे प्रशासनाने सांगितले.पालखी सोहळ्यानिमित्त निगडी ते पिंपरी मार्गावरील दुरुस्तीची कामे वेगाने सुरू आहेत. वाहतूक पोलिस आणि महापालिकेच्या समन्वयातून ही कामे करण्यात येत असून, पुढील आठवडाभरात ती पूर्ण करण्याचे नियोजन आहे.- चंद्रशेखर तांबवेकर, जनसंपर्क अधिकारी, महामेट्रो.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 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