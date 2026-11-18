पवनानगर : पवना धरणग्रस्तांचे प्रलंबित पुनर्वसन आणि पवना बंदिस्त जलवाहिनी प्रकल्पाच्या प्रश्नावर तोडगा काढण्यासाठी उद्याची (ता. १९) नियोजित बैठक महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्यासोबत होणार आहे. याआधी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस बैठक घेणार, असे आश्वासन देण्यात आले होते..भाजपचे रवींद्र भेगडे यांनी धरणग्रस्त आणि शेतकरी यांच्यात मध्यस्थीची भूमिका बजावत १९ नोव्हेंबर रोजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यासोबत बैठक आयोजित करण्यात आल्याची माहिती दिली होती.आता नवे पत्र धरणग्रस्त आणि समितीच्या पदाधिकाऱ्यांना प्राप्त झाल्याने शेतकऱ्यांमध्ये संभ्रमाचे वातावरण निर्माण झाले आहे. राज्याचे प्रमुख म्हणून मुख्यमंत्री फडणवीस यांनीच अंतिम निर्णय घेण्यासाठी बैठकीला उपस्थित राहावे, अशी अपेक्षा धरणग्रस्त शेतकऱ्यांनी व्यक्त केली आहे..पवना धरणग्रस्त व पवना बंदिस्त जलवाहिनी कृती समितीच्या वतीने स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे नेते राजू शेट्टी यांच्या नेतृत्वाखाली दोन ऑक्टोबरला आंदोलन केले होते.या आंदोलनात धरणग्रस्तांच्या पुनर्वसनासह पवना बंदिस्त जलवाहिनी प्रकल्प कायमस्वरूपी रद्द करण्याची मागणी करण्यात आली होती. आंदोलनाची तीव्रता लक्षात घेऊन फडणवीस यांनी स्वतः शेतकऱ्यांशी संपर्क साधला होता..आंदोलन मागे घेण्याची विनंती करताना, शेतकऱ्यांसोबत स्वतंत्र बैठक आयोजित करून २० दिवसांत बैठक लावण्यात येईल, असेही मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले होते. त्यानंतर मुख्यमंत्र्यांच्या विनंतीनुसार आंदोलन स्थगित करण्यात आले होते. मात्र, मुख्यमंत्र्यांनी दिलेली २० दिवसांची मुदत संपत असतानाच निवडणुकीची आचारसंहिता लागू असल्याने नियोजित बैठक होऊ शकली नाही..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.