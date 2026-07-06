पिंपरी-चिंचवड

Pawana Dam Water : अवघ्या ३३ तासांत तीन महिन्यांचा पाणीसाठा; वडगाव मावळसह पिंपरी चिंचवडला दिलासा

पिंपरी चिंचवड शहराला पाणीपुरवठा करणाऱ्या पवना धरण क्षेत्रात पावसाचा वाढला जोर.
Pawana Dam Water Storage

Pawana Dam Water Storage

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सकाळ वृत्तसेवा
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पिंपरी - पिंपरी चिंचवड शहराला पाणीपुरवठा करणाऱ्या पवना धरण क्षेत्रात पावसाचा जोर वाढला आहे. रविवारी (ता. ५) सकाळी आठ ते सोमवारी (ता. ६) सायंकाळी पाच या अवघ्या ३३ तासांत शहराला सध्याच्या वितरण नियोजनानुसार ८९ दिवस अर्थात तीन महिने पुरेल इतका उपयुक्त पाणीसाठा वाढला आहे.

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