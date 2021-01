महापालिकेला तीन कोटींचा फटका;शहरातील 1369 गाळ्यांचे नूतनीकरणच नाही

पिंपरी - महापालिकेच्या 145 गाळे आणि 1224 भाजीमंडई गाळे यांचा करार संपलेला आहे. त्यांचे नूतनीकरण झालेले नाही, तसेच या मिळकती अजूनही भाडेकरू वापरत आहेत, असे वास्तव माहिती अधिकारात मिळालेल्या माहितीत समोर आले आहे. याचा फटका महसूल मिळण्यात झाला असून, तब्बल तीन कोटींचे नुकसान झाले आहे. याला आता जबाबदार कोण? असा प्रश्‍न उपस्थित झाला आहे. महापालिकेच्या मालकीच्या मिळकतींपैकी बांधीव- 746, आय टू आर -72, एमआयडीसी- 53, प्राधिकरण -112 बीआरटीएस पार्किंग येथे 15 गाळे आहेत. तर भाडेतत्त्वावर दिलेल्या व्यापारी गाळ्यांची संख्या महापालिका वापर -153 ,लिजने -340, भाड्याने -145, शिल्लक गाळे -282, भाजी मंडई भाड्याने -1224 आहेत तसेच दोन मोकळ्या जागा भाड्याने द्यायच्या असून सध्या याच्या निविदा प्रसिद्ध केल्या आहेत. तसेच शासकीय कार्यालयासाठी भाड्याने दिलेल्या इमारती- 69 आहेत ,पी एम पी एल साठी 6 जागा, मेट्रोला 10 जागा आहेत. पिंपरी चिंचवडच्या बातम्यांसाठी येथे क्लिक करा महापालिकेने भाड्याने दिलेल्या जागेचा करार तसेच नूतनीकरण वेळोवेळी करणे आवश्‍यक आहे. परंतु सध्या 145 गाळे आणि 1224 भाजीमंडई गाळे यांचा करार संपलेला आहे. एप्रिल 2019 ते मार्च 2020 या कालावधीमध्ये दोन कोटी 86 लाख 91 हजार 881 रुपये भाडे येणे अपेक्षित होते. मात्र, त्यापैकी अवघे दोन कोटी 35 लाख 22 हजार 295 इतके मिळाले. म्हणजे सुमारे 52 लाख रुपये कमी जमा झाले. हीच आकडेवारी एक एप्रिल 2020 ते 31 डिसेंबर2021 या कालावधीत पाहिली तर भाडेतत्त्वावर मिळणाऱ्या उत्पन्ना पोटी अवघे 41 हजार 169 रुपये महापालिकेला मिळाले आहेत. म्हणजेच दोन वर्षांमध्ये तब्बल 3 कोटींचे उत्पन्न बुडाले आहे. भूमी व जिंदगी विभाग करतो काय?

या विभागामार्फत नूतनीकरण किंवा करार झालेले नाहीत. मिळकती कधीपासून भाड्याने आहेत. तसेच त्यांचे भाडे नियमित होते की नाही असा प्रश्‍न माहिती अधिकारात केला होता; पण महापालिका याचेही उत्तर देण्यात असमर्थ ठरली आहे. या मिळकतींना सुरुवातीपासून आकारलेले भाडे किती व आताचे भाडे किती? याचा खुलासा व्हायला हवा, अशी मागणी होत आहे. ""जर नूतनीकरण व करार होत नसेल, तसेच भाडेवाढच होत नसेल तर उत्पन्न कसे वाढणार? यामध्ये नूतनीकरण न करणे करार न करणे ही खूप मोठी गंभीर बाब आहे हे महापालिका प्रशासनाने लक्षात घेतले पाहिजे. दोषी अधिकाऱ्यांवर सक्त कारवाई होण्याची गरज आहे.''

- गजानन बाबर, माजी खासदार

