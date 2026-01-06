पिंपरी-चिंचवड

PCMC Election : भाजप-राष्ट्रवादीमधील लढती लक्षवेधी! जुन्या चेहऱ्यांची नवी समीकरणे; अनेक प्रभागांत प्रतिष्ठेची लढाई

पिंपरी चिंचवड महापालिका निवडणुकीत भाजप आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस यांच्यात थेट सामना रंगत आहे.
पिंपरी - पिंपरी चिंचवड महापालिका निवडणुकीत भाजप आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस यांच्यात थेट सामना रंगत आहे; तर काही माजी नगरसेवक विविध पक्षांतून, तर काही अपक्ष म्हणून निवडणूक लढवत आहेत. मात्र, राष्ट्रवादी काँग्रेससह भाजपचे अनेक माजी; आणि भाजपने तिकीट नाकारलेले काही माजी नगरसेवक राष्ट्रवादी काँग्रेसचे उमेदवार म्हणून रिंगणात आहेत. त्यामुळे काही लढती अधिकच चुरशीच्या होण्याची चर्चा आहे.

