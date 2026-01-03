Ajit Pawar : भाजपने महापालिका पोखरून खाल्ली, भ्रष्टाचाराच्या राक्षसाचे दहन करा; उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचा घणाघात

पिंपरी - ‘पिंपरी चिंचवड महापालिकेत २०१७ ते २२ या काळात भ्रष्टाचार, दहशत आणि सत्तेचा माज याने कळस गाठला. आम्ही सत्तेत असताना कधीही सत्तेचा उन्माद येऊ दिला नाही. आज मात्र हे सर्व स्पष्ट दिसते आहे. स्थायी समितीचा तत्कालीन अध्यक्ष लाचखोरीत पकडला जाणे, ही इतिहासातील पहिली दुर्दैवी घटना आहे..भाजपने आपल्या कारभाराने महापालिका पोखरून काढली. निविदांमध्ये ‘रिंग’ करून वाढीव दराने कामे काढली जात आहेत. हे प्रकार पुराव्यांसह सांगतोय. बिनबुडाचे आरोप मी कधी करत नाही,’ अशी टीका करत भष्टाचाराच्या राक्षसाचे दहन करावे, आवाहन राष्ट्रवादी काँग्रेसचे राष्ट्रीय अध्यक्ष तथा उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी शुक्रवारी (ता. २) केले.पिंपरी चिंचवड महापालिका निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर पिंपरी येथे आयोजित पत्रकार परिषदेत पवार बोलत होते. यावेळी विधानसभेचे उपाध्यक्ष अण्णा बनसोडे, माजी आमदार विलास लांडे, राष्ट्रवादी काँग्रेसचे शहराध्यक्ष योगेश बहल, राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पक्षाचे शहराध्यक्ष तुषार कामठे, जगदीश शेट्टी, नाना काटे, अजित गव्हाणे, डब्बू आसवानी, संदीप वाघेरे, मोरेश्वर भोंडवे आदी पदाधिकारी उपस्थित होते..पवार म्हणाले, ‘आमच्या काळात आशिया खंडातील सर्वांत श्रीमंत महापालिका अशी ओळख महापालिकेला मिळाली. आज तीच महापालिका कर्जबाजारी झाली आहे. दहा हजार कोटींच्या ठेवी असताना आठ हजार कोटींच्या ठेवी मोडल्या. कर्जरोखे काढले. एवढे करूनही कामे काय केली हे त्यांनी दाखवावे,’ असे आव्हान देत ‘‘अर्बन स्ट्रीट योजनेच्या नावाखाली पदपथांचे नुकसान केले, रस्ते अरुंद केले. बगलबच्यांचे अतिक्रमणे वाढली आणि हफ्तेखोरी सुरू असल्याची गंभीर बाब समोर आली,’ असे पवार म्हणाले..‘उमेदवारांचे अर्ज मागे घेण्यासाठी दबाव, सिनेस्टाइल पाठलाग, वाहनांची तोडफोड, कोयता गँग तयार करणे हे लोकशाहीला काळिमा फासणारे प्रकार घडत शहरात आहेत. विठ्ठलमूर्ती घोटाळ्याचे आरोप असलेले आज आमच्या उमेदवारांच्या विरोधात बाजूने लढत आहेत.श्वानांच्या नसबंदीत, डुडुळगावातील प्रधानमंत्री आवास, ‘पीएमआरडीए’च्या घरकुल योजनेत घोटाळे झाले. जमिनीखालून केबल टाकण्याचे फसलेले प्रकल्प निर्माण केले. ई-क्लासरूममधील मोठा भ्रष्टाचार ही महापालिकेची धुलाई करणारी उदाहरणे आहे,’ असे आरोप पवार यांनी केले..वाहतूक, पार्किंग, नियोजनाचा बोजवारा‘आमच्या सत्ताकाळात दापोडी ते निगडी प्रवासात अडचण नव्हती. आजची वाहतूक कोंडीची अवस्था बिकट आहे. मेट्रो स्टेशनबाहेर पार्किंग नाही. नऊ वर्षांत पार्किंग सुविधा निर्माण केली नाही. कोट्यवधी रुपये वाया घालवले,’’ असा आरोप अजित पवार यांनी केला.कर्जरोखे काढून कोट्यवधीचे कर्ज‘महापालिकेच्या २०१७ पूर्वी सुमारे पावणेपाच हजार कोटींच्या ठेवी होत्या. त्या दहा हजार कोटींपर्यंत जाणे अपेक्षित होते. परंतु. त्या दोन हजार कोटींवर आल्या आहेत. या ठेवी वाढायला हव्या होत्या. इतकंच नव्हे, तर कर्जरोखे काढून कोट्यवधींचे कर्ज केले आहे. ‘रिंग’ करून पैसे लाटले गेले. रस्ते अरुंद केल्याने वाहतूक कोंडी वाढली आहे,’ असे पवार म्हणाले..भाजपची भूक राक्षसी‘भाजपची राक्षसी भूक मला पाहवत नाही. सर्वत्र हफ्तेखोरी सुरू आहे. गेल्या नऊ वर्षांत भाजपच्या सत्ता काळात दादागिरी वाढली. मी पुरावे देईन. कोणावरही बिनबुडाचे आरोप करणार नाही,’ अशा शब्दांत पवार यांनी भाजपवर जोरदार टीका केली.सत्तेची मस्ती आणि नशाअजित पवारांनी यावेळी भाजपच्या स्थानिक आमदार आणि पदाधिकाऱ्यांवर टीका करत धुलाई केली. ‘त्यांना सत्तेची मस्ती आणि नशा आली आहे. आमच्या उमेदवारांना अर्ज मागे घेण्यासाठी दबाव टाकण्यात येत आहे,’ असा दावाही त्यांनी केला..शरद पवार यांच्याकडून विकासाला गतीफेब्रुवारी २०२५ मध्ये निवडणूक व्हायला पाहिजे होती. पुणे शहर बदलत गेले, मला अनेक नेत्यांनी आशीर्वाद दिले. १९९२ ची निवडणूक लढवली तेव्हापासून सर्वांना विश्वासात घेऊन काम काम करू लागलो. १९९२ ते २०१७ पर्यंत मी पिंपरी चिंचवड शहराचा कायापालट केला. हवा तो विकास केला. मात्र, २०१७ मध्ये मोदी लाट आली आणि सर्व बाजूला गेले. शरद पवारांनी पिंपरीत विकासाला कशी गती दिली, असे गौरवोद्गार अजित पवार यांनी काढले..शहर विकासावर चर्चेचे आव्हान‘प्रारूप विकास आराखड्यावर ५० हजारांहून अधिक हरकती येणे, आळंदीजवळ कत्तलखान्याचा चुकीचा प्रस्ताव, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर पुतळ्यामागे पोलिस ठाण्याचे आरक्षण टाकून भांडणे लावण्याची कामे केली जात आहेत. यावरून सत्ताधाऱ्यांकडे शहर विकासाचे ‘व्हिजन’ नाही,’ असे पवार म्हणाले. शहराच्या विकासावर समोरासमोर चर्चा करायला मी तयार आहे. त्यांनीही यावे, असे आव्हान पवारांनी दिले..गुंडांना परदेशात जाण्यास मदत कोणी केली?‘नागरिकांनी मनात आणले तर दहशत संपवता येते. सत्ता नसल्याने भोसरीत दहशत वाढली. गुंडांना उमेदवारी दिली, असा आरोप माझ्यावर केले जातात. मात्र, पुण्यातील एक गुंड परदेशात पळून जाण्यास कोणी मदत केली?, याची चौकशी झाली पाहिजे. १५ वर्षांचे रेकॉर्ड काढा,’ असे सांगत सत्ता आल्यास पवना जलवाहिनीचे काम स्वतः लक्ष घालून पूर्ण करण्याचे आश्वासन पवार यांनी दिले..अजित पवार यांचे टीकास्त्र...लुटारूंच्या टोळ्या दिवसाढवळ्या वावरत आहेतशरद पवार यांनी पिंपरी चिंचवडमध्ये विकासाला गती दिल्याचा दाखलाशहरातील काहींच्या संपत्ती कशी काय वाढली? कुठून पैसा आला?त्यावेळच्या पदाधिकाऱ्यांनी कुत्र्यांच्या नसबंदीतही पैसे खाल्लेभ्रष्टाचाराच्या राक्षसाचे दहन करण्यासाठी आम्ही मैदानात उतरलो आहोतआजवर जमीन माफिया, भंगार माफिया आता शहरात खोदाई माफिया.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 