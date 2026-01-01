PCMC Election : राष्ट्रवादीच्या माजी महापौर भाजपच्या उमेदवार

पिंपरी - राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या माजी महापौर अपर्णा डोके चिंचवडगाव प्रभाग १८ मधून इच्छुक होत्या. त्यांना राष्ट्रवादीची उमेदवारी निश्चित होती. त्यांचा एबी फॉर्मही (अधिकृत उमेदवारी) तयार होता. मात्र, त्यांनी उमेदवारी अर्ज दाखल करण्याच्या शेवटच्या काही मिनिटांत भूमिका बदलली आणि भारतीय जनता पक्षाकडून अर्ज दाखल केला. या माध्यमातून राष्ट्रवादीला उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांना भाजपने मोठा धक्का दिल्याची चर्चा आहे. याच प्रभागातून इच्छुक असलेले माजी नगरसेवक राजेंद्र गावडे यांना भाजपने डच्चू दिला आहे. .उमेदवार रिपाइंचे; चिन्ह भाजपचेभारतीय जनता पक्ष आणि भारतीय रिपब्लिकन पक्ष (भारिप - आठवले गट) यांची युती आहे. भाजपने भारिपसाठी पाच जागा सोडल्या आहेत. मात्र, स्वतंत्र चिन्ह नसलेले भारिपचे पाचही उमेदवार भाजपच्या चिन्हावर लढणार आहेत. यामध्ये प्रभाग ९ मधून कमलेश वाळके, प्रभाग १६ मधून धर्मपाल तंतरपाळे, प्रभाग २१ मधून मोनिका निकाळजे, प्रभाग २५ मधून भारिपचे शहराध्यक्ष कुणाल वाव्हळकर आणि प्रभाग ३० मधील आरपीआय महिला आघाडीच्या प्रदेशाध्यक्षा तथा माजी नगरसेविका चंद्रकांता सोनकांबळे यांचा समावेश आहे..राष्ट्रवादीचा ‘राष्ट्रवादी’ला शहराष्ट्रवादी काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्ष एकत्रितपणे निवडणूक लढवत आहेत. त्यांचे जागांचे अनुक्रमे ११० आणि १८ असे गणित होते. मात्र, राष्ट्रवादी काँग्रेसने १२४ जागांवर उमेदवार देऊन प्रभाग २६ मधील केवळ चार जागा राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाला सोडल्या आहेत..राष्ट्रवादीची ‘माजीं’ना उमेदवारीराष्ट्रवादीने २०१२ व २०१७ च्या पंचवार्षिकमधील २२ माजी नगरसेवकांना उमेदवारी दिली आहे. यामध्ये अतुल शितोळे, राजेंद्र जगताप, नारायण बहिरवाडे, तानाजी खाडे, धनंजय काळभोर, काळुराम पवार, जितेंद्र ननावरे यांचा समावेश आहे..भाजपमधून आलेल्यांना उमेदवारीभाजपमधून राष्ट्रवादीत आलेले माजी नगरसेवक वसंत बोराटे, लक्ष्मण सस्ते, संदीप वाघेरे, माजी नगरसेविका अश्विनी जाधव, भीमाबाई फुगे, सीमा सावळे, प्रियंका बारसे, माया बारणे; शिवसेनेचे माजी नगरसेवक प्रमोद कुटे व माजी नगरसेविका अश्विनी चिंचवडे, रेखा दर्शिले यांचाही समावेश आहे..काटे, भोंडवे पती-पत्नी रिंगणातरावेत- किवळे- मामुर्डी प्रभाग १६ मधून मोरेश्वर भोंडवे व त्यांच्या पत्नी जयश्री भोंडवे आणि पिंपळे सौदागर प्रभाग २८ मधून विठ्ठल ऊर्फ नाना काटे व त्यांच्या पत्नी शीतल काटे यांना राष्ट्रवादी काँग्रेसने उमेदवारी दिली आहे. काटे दांपत्य २०१७ ला एकाच प्रभागातून निवडून आले होते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.