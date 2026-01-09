पिंपरी-चिंचवड

Ajit Pawar : भ्रष्टाचार चव्हाट्यावर आणणार; विकासाच्या मुद्द्यावर बहुमताने जिंकणार

यंदा बहुमताने सत्तेत बसण्याच्या निर्धाराने निवडणुकीत उतरलो आहे,’ अशा शब्दांत उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी विजयाचा निर्धार व्यक्त केला.
Ajit Pawar

Ajit Pawar

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

पिंपरी - ‘शहरात सध्या जॅकवेल, केबल, निविदांमध्ये रिंग केली जात आहे. भाजपची यादी पाहिली तर अनेक जुने चेहरे दिसत आहेत. सध्या ‘इथं तूही खा, मीही खातो’, अशी अवस्था होती. शहरात होणाऱ्या भ्रष्टाचाराची प्रकरणे चव्हाट्यावर आणून विकासाचे ‘व्हिजन’ आम्ही मांडणार आहोत.

Loading content, please wait...
Ajit Pawar
Pimpri Chinchwad Municipal Corporation
election
PCMC
Development
Corruption
Opposition Party

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com