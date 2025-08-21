पिंपरी-चिंचवड

PCMC Metro : वाकड ते किवळे कनेक्टिव्हिटी वाढणार, मेट्रो मार्गाचा डीपीआर तयार; मुंबई व नाशिक महामार्ग जोडणार

Wakad Metro : पिंपरी-चिंचवडच्या पश्चिम पट्ट्यासह चाकणपर्यंतचा ४० किमीचा मेट्रो मार्ग साकारण्याची हालचाल वेगाने सुरू असून, महामेट्रोने त्याचा सविस्तर आराखडा महापालिकेकडे सादर केला आहे.
PCMC Metro
PCMC MetroSakal
सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

पिंपरी : उद्योगनगरीच्या पश्चिम पट्ट्यात अर्थात वाकड, ताथवडे, पुनावळे, रावेत, किवळे, मामुर्डी या भागासह लगतच्या जांबे, सांगवडे, मामुर्डी, नेरे, गहुंजे, कासारसाई भागांत मोठ्या प्रमाणात गृहप्रकल्प उभारले जात आहेत. हा भाग पुणे - मुंबई द्रुतगती मार्ग आणि मुंबई - बंगळुरू महामार्गामुळे (देहूरोड-कात्रज बाह्यवळण मार्ग) जोडला आहे. त्यात आता रिंगरोड बरोबरच मेट्रो मार्गाची भर पडणार असून पुणे - मुंबई महामार्गावरील निगडी आणि पुणे - नाशिक महामार्गावरील भोसरी, मोशी, चाकणला ‘कनेक्टिव्हिटी’ वाढणार आहे.

Loading content, please wait...
PCMC
Development
wakad
Metro
Infrastructure

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com