पिंपळे गुरव : काटेपुरम चौक येथील जलतरण तलावाशेजारील मोकळ्या आरक्षित भूखंडाभोवतीच्या सीमाभिंतीचा काही भाग ‘ह’ क्षेत्रीय कार्यालयाने पाडून टाकल्याने भूखंडावर मोठ्या प्रमाणात बांधकामातील राडारोडा, प्लास्टिक आणि घरगुती कचरा तेथे टाकला जात आहे. याशिवाय सर्रास बेकायदा पार्किंग आणि रात्रीच्या वेळेस वाहनांच्या आड मद्यपी आश्रय घेत असल्याने महिलांच्या सुरक्षेचा मुद्दा गंभीर स्वरूप धारण करत आहे.

