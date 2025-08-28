पिंपरी-चिंचवड

PCMC News : महापालिका निवडणुकीसाठी प्रारूप प्रभागरचनेवर हरकती; नागरिकांच्या सूचना

Ward Restructuring : पिंपरी चिंचवड महापालिकेच्या प्रारूप प्रभागरचनेवर हरकती सुरू असून चक्रपाणी वसाहत मोशी-चऱ्होली प्रभागात जोडल्याने नागरिकांत नाराजी आहे.
Updated on

पिंपरी : महापालिका निवडणुकीसाठी २२ ऑगस्ट रोजी प्रारूप प्रभागरचना जाहीर केली आहे. त्यावर चार सप्टेंबरपर्यंत हरकती व सूचना मागवल्या आहेत. गेल्या पाच दिवसांत प्रभाग आठ इंद्रायणीनगर भोसरी आणि प्रभाग २१ बाबत प्रत्येकी एक हरकत व सूचना नोंदवण्यात आली आहे.

