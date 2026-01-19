NPS Chinchwad : “पेन्शन ने प्रगती”: चिंचवडमध्ये NPS मार्गदर्शन सत्र – निवृत्तीनंतर आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित करा

पिंपरी-चिंचवड

Pension Planning : चिंचवडमध्ये आयोजित ‘पेन्शन ने प्रगती’ कार्यक्रमात नागरिकांना निवृत्तीनंतर आर्थिक सुरक्षिततेसाठी NPS सखोल मार्गदर्शन मिळणार आहे. या सत्रात गुंतवणूक, कर लाभ आणि दीर्घकालीन वित्तीय नियोजनाचे महत्व सांगितले जाईल.
सकाळ वृत्तसेवा
चिंचवड : सकाळ आणि पीएफआरडीए (पेन्शन निधी विनियामक व विकास प्राधिकरण) यांच्या संयुक्त विद्यमाने निवृत्तीनंतरचे आयुष्य अधिक अर्थपूर्ण आणि आर्थिकदृष्ट्या सुरक्षित करण्यासाठी “पेन्शन ने प्रगती” हा विशेष मार्गदर्शनपर कार्यक्रम आयोजित करण्यात आला आहे. हा कार्यक्रम गुरुवार, दिनांक 22 जानेवारी रोजी दुपारी 3 वाजता चिंचवड येथे होणार आहे.

