NPS Chinchwad : “पेन्शन ने प्रगती”: चिंचवडमध्ये NPS मार्गदर्शन सत्र – निवृत्तीनंतर आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित करा

चिंचवड : सकाळ आणि पीएफआरडीए (पेन्शन निधी विनियामक व विकास प्राधिकरण) यांच्या संयुक्त विद्यमाने निवृत्तीनंतरचे आयुष्य अधिक अर्थपूर्ण आणि आर्थिकदृष्ट्या सुरक्षित करण्यासाठी "पेन्शन ने प्रगती" हा विशेष मार्गदर्शनपर कार्यक्रम आयोजित करण्यात आला आहे. हा कार्यक्रम गुरुवार, दिनांक 22 जानेवारी रोजी दुपारी 3 वाजता चिंचवड येथे होणार आहे..नोकरी अथवा व्यवसायातून निवृत्ती हा प्रत्येकाच्या आयुष्यातील एक महत्त्वाचा टप्पा असतो. या टप्प्यावर नियमित उत्पन्नाचा स्रोत नसल्यामुळे आर्थिक सुरक्षिततेची गरज अधिक तीव्रतेने जाणवते. त्यामुळे निवृत्तीपूर्व नियोजन आणि दीर्घकालीन बचत ही आजच्या काळाची अत्यावश्यक गरज बनली आहे..Premium|Renewable Energy India : सौर ऊर्जा क्षेत्रात भारताची प्रगती; वारी एनर्जीजची आघाडी.याच पार्श्वभूमीवर नागरिकांना निवृत्तीनंतरच्या आर्थिक नियोजनाचे महत्त्व समजावून देण्यासाठी नॅशनल पेन्शन स्कीम (NPS) संदर्भात सविस्तर माहिती देणारा हा मार्गदर्शनपर कार्यक्रम आयोजित करण्यात आला आहे.राष्ट्रीय पेन्शन योजना (NPS) ही एक स्वैच्छिक योजना असून ती नोकरदार कर्मचारी, व्यावसायिक तसेच लघुउद्योजकांसाठी खुली आहे. निवृत्तीनंतर आर्थिक आधार मिळावा आणि दीर्घकालीन आर्थिक सुरक्षितता साध्य व्हावी, हा या योजनेचा मुख्य उद्देश आहे. या योजनेत गुंतवणूकदारांना इक्विटी एक्स्पोजर मिळत असल्याने दीर्घकालीन परताव्याची उत्तम संधी उपलब्ध होते. लवकर गुंतवणूक सुरू केल्यास चक्रवाढीच्या (Power of Compounding) प्रभावामुळे मोठा आर्थिक लाभ मिळू शकतो..दरम्यान, पेन्शन फंड नियामक व विकास प्राधिकरणाने (PFRDA) अलीकडेच एनपीएस गुंतवणूकदारांना अधिक लाभदायक ठरणाऱ्या काही महत्त्वपूर्ण सुधारणा केल्या आहेत. या सर्व बदलांबाबत आणि एनपीएसच्या विविध पैलूंविषयी सखोल व तज्ज्ञ मार्गदर्शन या कार्यक्रमातून मिळणार आहे..कोण सहभागी होऊ शकतो?कंपनीतील एचआर व ऍडमिन अधिकारीसर्वसामान्य गुंतवणूकदारलघुउद्योजक (SME)आर्थिक सल्लागारछोटे व मध्यम व्यापारीनिवृत्तीचे नियोजन करू इच्छिणारे कर्मचारी.कार्यक्रमाची माहितीदिनांक : गुरुवार, 22 जानेवारी 2026वेळ : दुपारी 3.00 वाजतास्थळ : हॉटेल लेमन ट्री,आदित्य बिर्ला हॉस्पिटलसमोर, चिंचवड.मार्गदर्शन करणारे तज्ज्ञसुमित कुमार – सीजीएम, पीएफआरडीएपूजा उपाध्याय – डीजीएम, पीएफआरडीएआशुतोष दाबके – सनदी लेखापाल (CA) व संचालक,एनपीएस असोसिएट्स प्रा. लि..निवृत्तीनंतरचे आयुष्य आर्थिकदृष्ट्या सुरक्षित आणि नियोजनबद्ध करण्यासाठी या उपयुक्त मार्गदर्शन सत्राला आवर्जून उपस्थित राहावे.नोंदणीसाठी संपर्क : व्हॉट्सअॅप – 8591734510प्रवेश : विनामूल्यसूचना : सर्व निमंत्रितांसाठी चहापानाची व्यवस्था करण्यात आली आहे..