Pimpri Chinchwad crime : सिमकार्ड, सीसीटीव्ही अन् तांत्रिक विश्लेषणातून खुनाचा उलगडा; पिंपळे गुरव प्रकरणातील आरोपीला बुधवारपर्यंत पोलिस कोठडी

पिंपरी चिंचवड : पिंपळे गुरव येथील मित्राच्या निर्घृण खुनाप्रकरणी आरोपीला पिंपरी न्यायालयाने बुधवारपर्यंत (ता. ११) पोलिस कोठडी सुनावली आहे. मित्राने दारूच्या नशेत झालेल्या वादातून त्यांची हत्या केल्याचे प्राथमिक तपासात निष्पन्न झाले आहे. दरम्यान, मृत व्यक्तीजवळील सिमकार्ड, सीसीटीव्ही आणि तांत्रिक विश्लेषणामधून सांगवी पोलिसांनी खुनाचा अवघ्या १२ तासांत उलगडा केला..घटनास्थळी मृत व्यक्तीचे सिमकार्डचे कव्हर मिळाले होते. मिळालेल्या पुराव्यांचे विश्लेषण करून मृत व्यक्तीची ओळख पटविण्यात आली. त्यानंतर मृत व्यक्ती कोणासोबत नियमितपणे असायची, याची माहिती घेतली. त्यातून संशयित आरोपीपर्यंत पोहोचण्यात पोलिसांना यश आले..अनिल खाडे (वय ५०) असे खून झालेल्या व्यक्तीचे नाव असून, विष्णू ऊर्फ पिंट्या कुंभार असे आरोपीचे नाव आहे. या प्रकरणातील गुन्ह्याची पद्धत, हत्येसाठी वापरलेली हत्यारे, मृतदेहाचे तुकडे करण्यामागील कारण आणि पुरावे नष्ट करण्याचा प्रयत्न याबाबत अधिक तपास करण्यासाठी पोलिसांनी आरोपीला न्यायालयात हजर केले..वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक जितेंद्र कोळी यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, खाडे यांच्या मित्राने दिलेल्या माहितीच्या आधारे पोलिस पथक विष्णू कुंभार याच्या घराजवळ पोहोचले. कुलूप तोडून पोलिसांनी आत प्रवेश केला. तेव्हा खाडे यांच्या मृतदेहाचे दोन्ही पाय कापलेले होते, तर डोक्याला गंभीर दुखापत झाल्याचे दिसून आले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.