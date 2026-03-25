Pimpri Chinchwad: अंधश्रद्धेचा गैरफायदा घेणाऱ्या भोंदूंच्या प्रकरणांवर पोलिसांची नजर; महिलांनी धैर्याने पुढे येण्याचे आवाहन

पिंपरी : शहरासह ग्रामीण भागात स्वतःला 'बाबा', 'गुरू', 'तांत्रिक' किंवा 'दैवी शक्ती असलेली व्यक्ती' म्हणवून घेणाऱ्या भोंदूंचा सुळसुळाट वाढत असल्याचे दिसून येते. अडचणींवर त्वरित उपाय, भविष्य बदलण्याची हमी, वाईट शक्ती दूर करण्याचे आश्वासन दिले जाते. अशा भोंदू बाबांपासून सावध राहावे, तसेच तक्रार देण्यासाठी पुढे यावे, असे आवाहन पोलिसांनी केले आहे..सहा वर्षांपूर्वी पिंपरी चिंचवड परिसरातीलही एका कुटुंबातील महिलांना अंधश्रद्धेची भीती घालून त्यांचे लैंगिक शोषण केले. या प्रकरणी गुन्हाही दाखल झाला होता. त्यानंतरही असे प्रकार घडत आहेत..महिलांनाच का केले जाते लक्ष्य?समाजातील काही महिलांना कौटुंबिक तणाव, आजारपण, अपत्यप्राप्ती, आर्थिक अडचणी किंवा वैवाहिक समस्या यांचा सामना करावा लागतो. या समस्यांवर त्वरित आणि गुप्त उपाय मिळावा, या आशेने त्या अशा भोंदू बाबांकडे वळतात. याच परिस्थितीचा गैरफायदा घेत, विश्वास संपादन करून त्यांच्यावर मानसिक दबाव आणला जातो..दोष नको, आधार द्याअशा घटनांमध्ये पीडित महिलांना दोष देण्याऐवजी त्यांना आधार देणे गरजेचे आहे. कुटुंबीय आणि समाजाने सकारात्मक भूमिका घेतल्यास अधिकाधिक महिला तक्रार देण्यासाठी पुढे येतील आणि भोंदूंचा पर्दाफाश होण्यास मदत होईल. अंधश्रद्धेपेक्षा कायदा आणि जागरूकता महत्त्वाची असून, भोंदू बाबांच्या जाळ्यात अडकू नका!.फसवणूक टाळण्यासाठी हे कराअनोळखी 'बाबा' किंवा 'तांत्रिक' यांच्यावर सहज विश्वास ठेवू नकाकोणतीही रक्कम किंवा वैयक्तिक माहिती देण्यापूर्वी खात्री कराएकांतात भेटण्याचे टाळासंशयास्पद प्रकार त्वरित पोलिसांना कळवामहिलांनी स्वतःच्या सुरक्षिततेबाबत जागरूक राहावेसमाजानेही पुढे यावे.जादूटोणा प्रतिबंधक कायदा काय आहे ?महाराष्ट्र जादूटोणा प्रतिबंधक कायदा (२०१३) हा अंधश्रद्धा, जादूटोणा आणि अघोरी प्रथांच्या नावाखाली होणाऱ्या शोषण, फसवणूक, आणि अत्याचारांना आळा घालण्यासाठी तयार करण्यात आला. याचा उद्देश केवळ गुन्हेगारी कृत्यांवर कारवाई करणे नसून समाजात वैज्ञानिक दृष्टिकोन वाढवणे आणि नागरिकांचे संरक्षण करणे हा आहे. या कायद्यांअंतर्गत मानवी बळी देणे, अथवा देण्यासाठी प्रवृत्त करणे, भूतबाधा काढण्याच्या नावाखाली मारहाण किंवा छळ करणे तसेच अघोरी, अमानवी विधी करणे यासारखी कृत्ये गुन्हा ठरवली आहेत..अशी होते फसवणूक'देवाचा आशीर्वाद मिळवण्यासाठी' विशेष पूजा किंवा 'गुप्त' विधी करण्यास भाग पाडणे'शाप आहे', 'वाईट शक्तीचा प्रभाव आहे' असे सांगून भीती निर्माण करणेमोठ्या रकमेची मागणी करून आर्थिक लूट करणेएकांतात बोलावून अयोग्य वर्तन करणेकुटुंबीयांपासून दूर ठेवून पूर्णपणे मानसिक नियंत्रण मिळवणेपीडित व्यक्ती घाबरून गप्प राहावी म्हणून 'ही गोष्ट कुणाला सांगितली तर वाईट परिणाम होतील' अशी भीती दाखविणे.बदनामीची भीती ठरते अडथळाअशा घटनांमध्ये सर्वांत मोठा अडथळा म्हणजे 'समाज काय म्हणेल?' ही भीती. अनेक महिला आणि त्यांच्या कुटुंबीय बदनामी होईल या भीतीने तक्रार देण्याचे टाळतात. त्यामुळे गुन्हेगारांना मोकळे रान मिळते आणि ते पुन्हा पुन्हा अशाच प्रकारे इतरांना जाळ्यात ओढतात..भोंदूगिरीसारखे प्रकार आपल्या परिसरात घडत असल्यास तक्रार देण्यासाठी पुढे यावे. बदनामीच्या भीतीने किंवा समाजाच्या दबावामुळे तक्रार देण्यास घाबरू नये. पोलिस प्रशासन अशा प्रकरणी गांभीर्याने कारवाई करत असून तक्रारदारांची ओळख गोपनीय ठेवली जाईल. नागरिकांनी अफवा, अंधश्रद्धा आणि भोंदूगिरीला बळी न पडता कायद्यावर विश्वास ठेवावा व संशयास्पद हालचाली आढळल्यास त्वरित पोलिसांना कळवावे.- डॉ. शिवाजी पवार, पोलिस उपायुक्त, गुन्हे शाखा, पिंपरी चिंचवडभोंदूबाबा भूतकाळातील काही गोष्टी सांगून समोरच्या व्यक्तीला प्रभावित करीत असतात. असे काहीही नसते. अंधश्रद्धा आणि अज्ञान यामुळेच अशा भोंदूंचे जाळे वाढते. आम्ही अनेक प्रकरणे समोर आणली आहेत. कोणत्याही नागरिकांशी अंधश्रद्धेच्या नावाखाली गैरप्रकार घडत असल्यास त्यांनी पुढे यावे.- मिलिंद देशमुख, राज्य कार्यकारिणी सदस्य, महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निर्मूलन समिती नागरिक हेल्पलाइन ११२महिला हेल्पलाइन १०९१.