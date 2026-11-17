पिंपरी : महापालिकेत भारतीय जनता पक्षाची एकहाती सत्ता आहे. मात्र, स्वीकृत नगरसेवकपदाच्या सात नावांचा मेळ अद्याप शहरातील कारभाऱ्यांना घालता आलेला नाही. इच्छुकांची वाढती संख्या, समर्थकांच्या शिफारशी आणि निष्ठावंतांनी उपस्थित केलेला अन्यायाचा मुद्दा, यामुळे नियुक्तीसाठी राजकारण तापले आहे..चिंचवड आणि भोसरीतून प्रत्येकी तीन आणि पिंपरीतून एकाला संधी देण्याच्या सूत्रावर चर्चा सुरू आहे. मात्र, अंतिम नावांसाठी पक्षांतर्गत खलबतेही सुरू आहेत. त्यामुळे कोणाला संधी मिळणार? की पुन्हा एकदा नियुक्त्या लांबणीवर पडणार? याकडे लक्ष लागले आहे. महापालिकेची ऑगस्ट महिन्यातील तहकूब सर्वसाधारण सभा शुक्रवारी (ता. २०) आहे. त्यात स्वीकृत सदस्य नियुक्तीचा विषय आहे. या पार्श्वभूमीवर इच्छुकांनी मोर्चेबांधणीला वेग दिला आहे. भाजपकडे दीडशेहून अधिक इच्छुक असल्याने सात नावांवर एकमत होत नसल्याचा दावा पक्षाकडून केला जात आहे..स्थानिक नेत्यांबरोबरच प्रदेश पदाधिकारी आणि मंत्र्यांमार्फतही शिफारशी करण्यात आल्या आहेत. मात्र, चिंचवड, भोसरी आणि पिंपरीला किती जागा मिळतात? कोणत्या नेत्याच्या शब्दाला किती वजन मिळते? सभेच्या तोंडावर सुरू असलेल्या खलबतांतून समर्थकांची वर्णी आणि निष्ठावंतांची नाराजी यांचा मेळ कसा घातला जातो?, हे अंतिम यादीतून स्पष्ट होणार आहे..PCMC Politics : पिंपरी चिंचवड महापालिकेच्या स्वीकृत नगरसेवकपदासाठी भाजपमध्ये रस्सीखेच; सात जागांवर निष्ठावंतांना संधी देण्याची प्रदेशाध्यक्षांकडे मागणी.प्रदेशाध्यक्षांकडे निष्ठावंतांची धावजुन्या निष्ठावंत कार्यकर्त्यांनी थेट प्रदेशाध्यक्ष रवींद्र चव्हाण यांच्याकडे अन्यायाची तक्रार केल्याने स्थानिक नेतृत्वासमोरील पेच वाढला आहे. पक्षासाठी वर्षानुवर्षे काम करणाऱ्यांना संधी मिळणार की नेत्यांच्या शिफारशी निर्णायक ठरणार, हा या निवडीतील कळीचा मुद्दा आहे. नाराज कार्यकर्त्यांच्या दबावामुळे सात नावांची जुळवाजुळव करताना कारभाऱ्यांची कसोटी लागली आहे..रखडण्याच्या वेळा वारंवारमार्च २०२६ मध्ये प्रशासनाने स्वीकृत सदस्य नियुक्तीची प्रक्रिया राबविली होती. मात्र, भाजपची नावे निश्चित झाली नाहीत. विषय तहकूब केला.अखेर १५ जूनला प्रस्ताव दप्तरी दाखल केला. प्रशासनाने अर्धवट प्रस्ताव आणल्याचा दावा सत्ताधाऱ्यांनी केला, दुरुस्तीसह सुधारित प्रस्ताव आणण्याचे निर्देश १२ ऑगस्टच्या पत्रानुसार प्रस्ताव पुन्हा विषयपत्रिकेवर आणला. फेरप्रस्तावानंतरही तो तीन वेळा तहकूब केला होता. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.