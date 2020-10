पिंपरी-चिंचवड शहरासाठी दिलासादायक बातमी; कोरोनामुळे आज शहरातील एकही मृत्यू नाही

पिंपरी - पिंपरी-चिंचवड शहरासाठी आठ महिन्यांनंतर दिलासादायक बातमी आहे. कोरोनामुळे आज शहरातील कोणाचाही मृत्यू झाला नाही. मात्र आज 161 नवीन रुग्ण आढळले. त्यामुळे एकूण रुग्णसंख्या 87 हजार 740 झाली आहे. आज 232 जणांना डिस्चार्ज देण्यात आला. बरे झालेल्या एकूण रुग्णांची संख्या 84 हजार 478 झाली आहे. सध्या एक हजार 705 सक्रिय रुग्ण आहेत. आज शहराबाहेरील दोन रुग्णांचा मृत्यू झाला. त्यामुळे शहरातील मृत्यू झालेल्या रुग्णांची संख्या एक हजार 527 आणि शहराबोहरील मृतांची संख्या 632 झाली आहे. - ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप आज मृत्यू झालेले शहराबाहेरील दोन्ही नागरिक जुन्नर येथील रहिवासी आहेत. त्यांचे वय 67 वर्षे आहे. सध्या महापालिका रुग्णालयांत केवळ 859 रूग्ण उपचार घेत आहेत. 876 रुग्ण होम आयसोलेट आहेत. आजपर्यंत शहराबाहेरील सहा हजार 425 रुग्ण बरे झाले आहेत. शहरातील 376 रुग्ण सध्या शहराबाहेरील रूग्णालयात दाखल आहेत. - पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा आज 1 हजार 746 संशयित रूग्ण तपासण्यात आले. त्यातील एक हजार 469 रुग्णांचे अहवाल निगेटीव्ह आले आहेत. एक हजार 239 जणांचे अहवाल प्रतीक्षेत आहेत. आज कंटेन्मेंट झोनमधील 2 हजार 577 घरांतील 8 हजार 382 नागरिकांची तपासणी करण्यात आली. Edited By - Prashant Patil

Web Title: Pimpri Chinchwad city no deaths in city today due to corona