पिंपरी : पाणी येण्याच्या दिवशी टाक्या, ड्रम भरून ठेवायचे... दुसऱ्या दिवसासाठी पाणी जपून वापरायचे... पुरेसा साठा झाला नाही, तर टँकर मागवायचा...पिंपरी चिंचवडकरांच्या या कसरतीला बुधवारी (ता. २५) सात वर्षे पूर्ण होत आहेत. पाणीपुरवठ्याच्या सुधारणांसाठी कोट्यवधी रुपये खर्च होत असतानाही ‘रोज पाणी मिळणार कधी?’ या प्रश्नाचे निश्चित उत्तर नागरिकांना मिळालेले नाही..महापालिकेने समन्यायी वितरणाचे कारण देत २५ नोव्हेंबर २०१९ पासून दिवसाआड पाणीपुरवठा सुरू केला. मात्र, सात वर्षांनंतरही ही व्यवस्था कायम आहे. त्यात कमी दाबाने आणि अपुऱ्या पुरवठ्याच्या तक्रारी आहेत. वाकड, पुनावळे, रावेत, चिखली आणि मोशीतील अनेक सोसायट्यांना विशेषतः उन्हाळ्यात टँकरचा आधार घ्यावा लागतो.सोसायट्यांमध्ये पाण्याचे वेळापत्रक ठरविण्यापासून टँकरचा खर्च सदस्यांकडून गोळा करण्यापर्यंत व्यवस्थापन समित्यांची धावपळ होते. नळाला पाणी येऊनही आवश्यक साठा होत नसल्यास पुढील पुरवठ्यापर्यंतची गरज भागवायची कशी, हा प्रश्न उभा राहतो. त्यामुळे पाणीपुरवठ्यातील सुधारणांचा परिणाम नागरिकांच्या टँकरवरील खर्चात किती घट झाली, यावरूनही तपासणे आवश्यक आहे..दिवसाआड पुरवठ्याच्या जोडीला १६ ऑक्टोबरपासून दहा टक्के पाणीकपात लागू झाली आहे. नोव्हेंबरमधील माहितीनुसार पवना, आंद्रा आणि एमआयडीसीकडून मिळून शहराला प्रतिदिन ६३५ दशलक्ष लिटर पाणीपुरवठा होत आहे. तरीही अपुऱ्या पुरवठ्याच्या तक्रारी कायम आहेत.महापालिकेच्या अर्थसंकल्पानुसार, २०२२-२३ मध्ये पाणीपुरवठा विभागाचा प्रत्यक्ष महसुली आणि भांडवली खर्च मिळून सुमारे ५६६ कोटी ९५ लाख रुपये झाला. सन २०२४-२५ मध्ये भांडवली कामांसाठी २६९ कोटी ९० लाख रुपयांची मूळ तरतूद होती. या निधीतून पूर्ण झालेली कामे, वितरणातील सुधारणा आणि रोज पाणीपुरवठ्यासाठी बाकी असलेले टप्पे यांचा अर्थसंकल्पातही स्पष्ट हिशेब नाही..बंदिस्त जलवाहिनीची रखडपट्टीपवना धरणातून निगडीतील जलशुद्धीकरण केंद्रापर्यंत थेट पाणी आणण्याचा बंदिस्त जलवाहिनी प्रकल्प सुमारे पंधरा वर्षांपासून रखडला आहे. आता कामे तीन टप्प्यांत करून स्वतंत्र ठेकेदार नेमण्याचे नियोजन आहे. निविदा प्रक्रियेसाठी १२१ कोटी १५ लाख रुपयांची वाढीव तरतूद मंजूर झाली आहे. शेतकऱ्यांना विश्वासात घेऊन अंतिम तोडग्यानंतर काम सुरू करण्याची भूमिका मांडण्यात आली आहे. त्यामुळे प्रत्यक्ष कामाची सुरुवात आणि पूर्णत्वाच्या मुदतीकडे लक्ष लागले आहे.भामा-आसखेडचे पाणी मार्चमध्ये?भामा आसखेड धरणातून प्रतिदिन १६७ दशलक्ष लिटर पाणी आणण्याचे नियोजन आहे. जानेवारी २०२७ अखेर शहराला पाणी मिळेल, असे आयुक्त डॉ. विजय सूर्यवंशी यांनी सांगितले. मात्र, पाणीपुरवठ्याच्या वेळापत्रकात फेब्रुवारीत चाचणी आणि मार्चमध्ये पुरवठ्याचे नियोजन असल्याने अंतिम वेळापत्रकाची स्पष्टता आवश्यक आहे. वाढीव पाण्यानंतर रोज पुरवठा कधी सुरू होणार, याचीही प्रतीक्षा आहे..दिवसाआड पाणी येते म्हणून पाणी येण्याच्या दिवशी घरातील सगळी भांडी भरून ठेवावी लागतात. कमी दाबाने पाणी आले तर पुरेसा साठाही होत नाही. सात वर्षे ही कसरत सुरू आहे. आता रोज पुरेशा दाबाने पाणी मिळावे, एवढीच अपेक्षा आहे. - दीपाली भवर, रहिवासी, चऱ्होलीमहापालिकेचे पाणी अपुरे पडल्यावर टँकर मागविण्याशिवाय पर्याय राहत नाही. पाणीपट्टी भरूनही टँकरसाठी अतिरिक्त पैसे द्यावे लागतात. वाढीव पाणी आल्यानंतर आमच्या सोसायटीला किती पाणी मिळणार आणि टँकरचा खर्च कधी थांबणार, हे प्रशासनाने स्पष्ट करावे.- हितेश रहांगडाळे, सोसायटीधारकभामा आसखेड योजनेतून वाढीव पाणी उपलब्ध करण्यासाठी प्रलंबित कामे पूर्ण करण्यावर भर आहे. त्यासोबत वितरणव्यवस्था, पाण्याचा दाब आणि गळती यांचाही आढावा आवश्यक आहे. कामे व चाचण्या पूर्ण झाल्यानंतर उपलब्ध पाण्यानुसार पुरवठ्याचे पुढील नियोजन निश्चित केले जाईल. भामा-आसखेडचे काम अंतिम टप्प्यात आहे. - विक्रांत बगाडे, अतिरिक्त आयुक्त, महापालिका.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.