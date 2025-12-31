पिंपरी-चिंचवड

Unauthorized Election Campaign : परवानगीशिवाय प्रचार महागात; पिंपरीत ६ रिक्षा व खासगी वाहनांवर आरटीओची धडक कारवाई!

Pimpri RTO Action : परवानगी न घेता प्रचार करणाऱ्या वाहनांवर आरटीओने कडक कारवाई करत दंड ठोठावला आहे. निवडणूक काळात नियमभंग केल्यास कठोर कारवाईचा इशारा प्रशासनाने दिला आहे.
RTO Cracks Down on Unauthorized Election Campaign Vehicles

RTO Cracks Down on Unauthorized Election Campaign Vehicles

sakal
सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

पिंपरी : परवानगी न घेता प्रचार करणाऱ्या सहा रिक्षा आणि एका खासगी वाहनावर प्रादेशिक परिवहन विभागाने (आरटीओ) कारवाईचा बडगा उगारला आहे. या वाहनचालकांना दंड ठोठावण्यात आला. रीतसर परवानगी न घेता प्रचार केल्यास कठोर कारवाईचा इशाराही आरटीओने दिला आहे.

Loading content, please wait...
election
Pimpri Chinchwad
rto
Action
Code of Conduct
Unauthorized

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com