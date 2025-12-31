Unauthorized Election Campaign : परवानगीशिवाय प्रचार महागात; पिंपरीत ६ रिक्षा व खासगी वाहनांवर आरटीओची धडक कारवाई!

पिंपरी : परवानगी न घेता प्रचार करणाऱ्या सहा रिक्षा आणि एका खासगी वाहनावर प्रादेशिक परिवहन विभागाने (आरटीओ) कारवाईचा बडगा उगारला आहे. या वाहनचालकांना दंड ठोठावण्यात आला. रीतसर परवानगी न घेता प्रचार केल्यास कठोर कारवाईचा इशाराही आरटीओने दिला आहे..महापालिका निवडणुकीची रणधुमाळी सुरू झाली आहे. सर्वच पक्षांनी निवडणुकीसाठी दंड थोपटले आहेत. प्रचारासाठी अवघे १३ ते १४ दिवस मिळणार असल्याने सर्वच पक्षांतील इच्छुकांनी प्रचाराचा धडाका सुरू केला आहे. काही इच्छुकांनी तर उमेदवारी अर्ज भरण्यापूर्वीच प्रचार सुरु केला आहे. वाहनांवर पोस्टर, बॅनर, एलइडी स्क्रीन लावून प्रचार केला जात आहे. निवडणूक प्रचारामध्ये वाहनांच्या वापरावर मर्यादा नाही; परंतु याकरिता आरटीओ परवानगी घेणे बंधनकारक आहे. परवानगी न घेता प्रचार केल्याबद्दल आरटीओने मोटर वाहन अधिनियम १९८८ च्या कलम १७७ अंतर्गत कारवाई केली..Election Rules Violation : निवडणूक आचारसंहिता असूनही सोशल मीडियावर उमेदवारांचा प्रचार सुरू; परवानगीशिवाय सर्रास व्हिडिओ व रील्सद्वारे प्रचार!.कोणत्या वाहनांना परवानगी ?निवडणुकी दरम्यान प्रचारासाठी राजकीय पक्षांकडून विविध वाहनांचा वापर केला जातो. याचे काही नियम आहेत. खाजगी वाहनांवर जाहिराती करणे मोटर वाहन अधिनियमांतर्गत बंदी आहे. प्रवासी वाहनांद्वारे जाहिरात किंवा प्रचार करायचा असल्यास त्या चालकांना आरटीओची रीतसर परवानगी घेणे बंधनकारक आहे. .निवडणुकीत प्रचाररथ काढण्यासाठी विहित नमुन्यातील अर्ज भरून द्यायचा आहे. नोंदणी प्रमाणपत्र, कर प्रमाणपत्र, योग्यता प्रमाणपत्र, विमा प्रमाणपत्र, प्रदूषण प्रमाणपत्र, वाहन परवाना, वाहनाचे चारही बाजूने काढलेले छायाचित्र, चालकाचा वाहन परवाना ही कागदपत्रे आवश्यक आहेत..निवडणुकीसंदर्भात वाहन परवानगी घेण्यासाठी महापालिकेच्या आयटी विभागाने स्वतंत्र ॲप विकसित केले आहे. महापालिकेच्या संकेतस्थळावर ‘ना हरकत दाखला’ हा पर्याय असेल. या पर्यायावर क्लिक करून ऑनलाइन अर्ज करावा लागणार आहे. शहरातील आठ प्रभागातील निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्यांनी अर्ज मंजूर केल्यानंतर प्रचारासाठी वापरण्यात येणाऱ्या वाहनांना परवानगी दिली जात आहे. तसेच फिरत्या वाहनांवरील ध्वनिवर्धकासाठी संबंधित पोलिस नोडल अधिकारी यांच्याकडून परवानगी दिली जाणार आहे..निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्यांना प्राप्त झालेल्या तक्रारीनुसार सात वाहनचालकांनी परवानगी न घेता प्रचारासाठी वापर केल्यामुळे त्यांच्यावर कारवाई केली आहे.- राहुल जाधव, उपप्रादेशिक परिवहन अधिकारी, पिंपरी चिंचवड.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.