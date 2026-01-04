पिंपरी-चिंचवड

PCMC Election : पिंपरी-चिंचवडला चिन्हवाटपाने रंगत; अपक्षांची ऑटो रिक्षा, कपबशी, पुस्तक, नारळला पसंती

पिंपरी चिंचवड महापालिकेच्या आगामी निवडणुकीसाठी उमेदवारांना निवडणूक चिन्हांचे वाटप शनिवारी (ता. ३) झाले.
सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

पिंपरी - पिंपरी चिंचवड महापालिकेच्या आगामी निवडणुकीसाठी उमेदवारांना निवडणूक चिन्हांचे वाटप शनिवारी (ता. ३) झाले. अधिकृत पक्षांच्या निश्चित चिन्हांसह अपक्ष उमेदवारांना मिळालेल्या मुक्त चिन्हांमुळे निवडणूक रंगतदार ठरण्याची चिन्हे आहेत.

