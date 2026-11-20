पिंपरी : ‘स्वच्छ सर्वेक्षणात राज्यात पहिला क्रमांक मिळाला; पण प्रभागांमधील कचऱ्याच्या समस्येचे काय?’ असा सवाल करत सत्ताधारी आणि विरोधी नगरसेवकांनी शुक्रवारी महापालिकेच्या सर्वसाधारण सभेत प्रशासनाला धारेवर धरले. स्वच्छतेतील यशाबद्दल अधिकारी-कर्मचाऱ्यांचे अभिनंदन करतानाच मोशी दुर्घटनेनंतरचे कचरा व्यवस्थापन, प्रभागनिहाय प्रक्रिया केंद्रे, ठेकेदारांची मनमानी आणि स्वच्छता कर्मचाऱ्यांच्या प्रश्नांवर सदस्यांनी नाराजी व्यक्त केली..महापौर रवी लांडगे यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या सभेत स्वच्छ सर्वेक्षणातील यशाच्या अभिनंदन ठरावावर चर्चा झाली. पुरस्काराच्या कौतुकाबरोबरच प्रत्यक्ष प्रभागांतील परिस्थिती मांडत नगरसेवकांनी उपाययोजनांची मागणी केली. सत्तारूढ पक्षनेते प्रशांत शितोळे यांनी शहराला यापूर्वी मिळालेल्या ‘बेस्ट सिटी’ पुरस्काराची आठवण करून दिली. प्रशासकीय राजवटीत स्वच्छ सर्वेक्षणातील कामगिरी काहीशी मागे पडल्याचे मत त्यांनी मांडले. ‘सध्याचा पुरस्कार मोशी दुर्घटनेपूर्वीच्या कामगिरीचा आहे. काही यंत्रणा अद्याप पूर्वपदावर आलेल्या नाहीत. त्या लवकरच सुरळीत होतील,’ असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला..सुलभा उबाळे यांनी तत्कालीन आयुक्त शेखर सिंह यांच्याही योगदानाचा गौरव करण्याची मागणी केली. सध्याचे आयुक्त मोशी दुर्घटनेच्या महिनाभर आधी रुजू झाल्याचा उल्लेख त्यांनी केला. संदीप वाघेरे यांनीही शेखर सिंह यांचे अभिनंदन केले. ‘सर्वेक्षणापुरती स्वच्छता करून चालणार नाही. वर्षातील ३६५ दिवस शहर स्वच्छ राहिले पाहिजे,’ असे त्यांनी सुनावले.निखिल बोऱ्हाडे यांनी दापोडीतील केंद्रात दररोज सुमारे ५०० किलो कचऱ्यावर प्रक्रिया होत असल्याचे सांगितले. अशा केंद्रांची प्रत्येक प्रभागात व्यवस्था का होत नाही, असा प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला. ‘मोशीने ४० वर्षे शहराचा कचरा सहन केला; मात्र पुरस्काराच्या वेळी गावाचा उल्लेखही झाला नाही,’ अशी खंत त्यांनी व्यक्त केली.विनोद नढे यांनी मोशी दुर्घटनेवरून प्रशासनाच्या कारभारावर टीका केली. कचरा प्रश्नाची जबाबदारी सर्व १२८ नगरसेवकांची असल्याचे सांगत इतर तालुक्यांत जागांचेसर्वेक्षण करून पर्यायी डेपोसाठी जागा शोधण्याची मागणी त्यांनी केली. अधिकाऱ्यांनी प्रशासकीय राजवटीच्या मानसिकतेतून बाहेर पडावे, असेही ते म्हणाले..‘मोशीला गाड्या पाठवू देणार नाही’नितीन काळजे यांनी प्रभागातील अपुऱ्या कचरा गाड्या आणि मनुष्यबळाचा मुद्दा उपस्थित केला. ‘माझ्या प्रभागात पाच गावे आहेत. कचरा उचलण्यासाठी पुरेशी व्यवस्था नाही. आंदोलन करूनही अधिकारी भेटायला आले नाहीत. शहराचा कचरा घेण्याचा ठेका आम्ही घेतला आहे का?’ असा संतप्त सवाल त्यांनी केला. प्रत्येक प्रभागात प्रक्रिया केंद्र उभारल्याशिवाय मोशीला कचऱ्याच्या गाड्या पाठवू देणार नसल्याचा इशाराही त्यांनी दिला..ठेकेदारांच्या कार्यपद्धतीवर टीकावर्षा जगताप यांनी ठेकेदारांचे कर्मचारी नागरिकांशी अरेरावी करत असल्याची तक्रार केली. अशा ठेकेदारांना काम देऊ नये, अशी मागणी त्यांनी केली. नीलेश तरस यांनी ठेकेदारांकडून कर्मचाऱ्यांना वेतन दिले जात नसल्याचा, तसेच कामावरून काढण्याच्या धमक्या दिल्या जात असल्याचा आरोप केला. बाबासाहेब त्रिभुवन यांनी स्वच्छता कर्मचाऱ्यांचे आरोग्य, विमा आणि जीर्ण कचरा गाड्यांचा प्रश्न उपस्थित केला. हर्षल ढोरे यांनी महिला स्वच्छता कर्मचाऱ्यांना वेळेवर वेतन मिळत नसल्याकडे लक्ष वेधले..कर्मचाऱ्यांचा सत्कार होणारतुषार हिंगे यांनी स्वच्छता कर्मचाऱ्यांच्या अभिनंदनाचा ठराव करून प्रत्येक प्रभागात त्यांचा सन्मान करण्याची मागणी केली. त्यावर महापौरांनी कर्मचाऱ्यांच्या सत्काराचा कार्यक्रम घेण्याचे जाहीर केले..जागा निश्चित करा : प्रशासनमहापालिकेला मिळालेला स्वच्छतेचा पुरस्कार २०२५-२६ मधील कामगिरीचा आहे. सर्वेक्षण मार्च-एप्रिलमध्ये झाले होते, असे अतिरिक्त आयुक्त कुलदीप जंगम यांनी स्पष्ट केले. ते म्हणाले, ‘‘कचरा प्रक्रिया केंद्रांसाठी नगरसेवकांनी जागा निश्चित कराव्यात. त्यानंतर तंत्रज्ञानाची निवड आणि प्रकल्प अहवालातील बाबींवर पंधरा दिवसांत काम करता येईल. कचरा संकलनासाठी वाहने वाढविणे आणि लोकसंख्येनुसार व्यवस्थापन नियोजनात आहे. वेस्ट टू एनर्जी प्रकल्पातील चिमणीचे काम अंतिम टप्प्यात असून, नऊ कोटींच्या यंत्रांसाठी प्रदूषण नियंत्रण मंडळाची परवानगी घेण्याची प्रक्रिया सुरू आहे.’’.कंपन्यांवर कारवाईचे निर्देशवैशाली काळभोर यांनी प्रभागातील नाल्यांमध्ये कंपन्यांकडून रासायनिक पाणी सोडले जात असल्याचा मुद्दा मांडला. उत्तम केंदळे यांनी संबंधित कंपन्यांवर कारवाईची मागणी केली. त्यावर महापौर लांडगे यांनी संबंधित ठिकाणांची पाहणी करून कारवाई करण्याचे निर्देश दिले. आरती चोंधे यांनीही कचऱ्याचे नियोजन आणि नदी प्रदूषणाचा प्रश्न मार्गी लावण्याची मागणी केली.प्रमोद कुटे यांनी सार्वजनिक स्वच्छतागृहांची दुरवस्था मांडली. अनेक ठिकाणी दरवाजेही नसल्याचे त्यांनी सांगितले. विकास साने यांनी चिखलीतील एक एकर क्रीडांगणावर कचरा टाकला जात असल्याचे निदर्शनास आणले. ‘या मैदानावर खेळलेल्या खेळाडूची भारतीय संघात निवड झाली. अभिनंदनासाठी फोन केला असता त्याने आधी मैदान कचऱ्यापासून मोकळे करून द्या, अशी मागणी केली,’ असे त्यांनी सांगितले..कोण काय म्हणाले...अर्चना सस्ते : प्रत्येक प्रभागात कचरा प्रक्रिया केंद्रासाठी जागा द्याराहुल जाधव : प्रशासनाच्या चुकांमुळे पक्षाची बदनामी होत आहेऐश्वर्या तरस : वेस्ट टू एनर्जी प्रकल्पासाठी रावेतमधील एमआयडीसीची जागा घ्याशैलजा मोरे : प्रशासन महापौरांची दिशाभूल करत आहेसोनम मोरे : चिखलीतील खाणींमध्ये कचरा जाळणाऱ्यांवर कारवाई करासंगीता ताम्हाणे : कचरा गाड्यांची संख्या वाढवाउज्ज्वला ढोरे : गाड्यांच्या वेळा बदलून गैरप्रकार करणाऱ्या ठेकेदारांना काळ्या यादीत टाकाविश्वजित बारणे : घंटागाडी कर्मचाऱ्यांच्या सुरक्षेला प्राधान्य द्याशीतल शिंदे : भ्रष्ट अधिकाऱ्यांना निलंबित कराभाऊसाहेब भोईर : अधिकारी ऐकत नसतील, तर हे नगरसेवकांचेही अपयशसुलभा उबाळे : नऊ कोटींची कचरा विलगीकरण यंत्रे धूळखात पडली आहेत.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 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