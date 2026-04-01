Gas Cylinder Fraud : गॅस सिलिंडरवर वितरकांचाच डल्ला

पिंपरी : ''गॅस सिलिंडर बुकिंगचा मेसेज आला. दोन दिवसांनी सिलिंडर घरी पोचवल्याचाही मेसेज आला. मात र, तो मिळालाच नाही. अधिक माहितीअंती कळले की, वितरकाने सिलिंडरवर डल्ला मारला,'' असे अनुभव शहरातील गॅस ग्राहकांना येत आहेत. यामुळे सिलिंडरचा काळाबाजार होत असल्याचे स्पष्ट होते. मात्र अन्न नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग डोळ्यांवर पट्टी बांधून आहे. फसवणूक करणाऱ्यांवर कठोर कारवाई होत नसल्याने त्यांना अभय कोणाचे? असा प्रश्न नागरिक विचारत आहेत..आखाती देशांतील युद्धाच्या तणाव स्थितीचा परिणाम गॅस वितरणावर झाला आहे. व्यावसायिक वापराच्या गॅस सिलिंडरचा पुरवठा २० टक्क्यांपर्यंत कमी करण्यात आला आहे. तर, घरगुती सिलिंडरसाठी बुकिंग कालावधी २१ दिवसांवरून २५ दिवस केला आहे. गॅस टंचाईची झळ बसू नये, म्हणून शहरातील नागरिकांनी अगोदरच सिलिंडर बुकिंग केले. त्यावर एसएमएसद्वारे बुकिंग नंबर आला. काहींना 'आउट फॉर डिलिव्हर'चा मेसेज आल्याने अनेकांनी सिलिंडर मिळेल या विचाराने सुटकेचा निश्वास सोडला. मात्र, त्या दिवशी सिलिंडर अनेकांना मिळालाच नाही. काहींनी आठ-पंधरा दिवस वाट पाहिली. शेवटी सिलिंडर मिळत नसल्याने ६० ते ७० नागरिकांनी संबंधित गॅस वितरण कार्यालयात धाव घेतली. मात्र, त्या कार्यालयाचा गॅस वितरणाचा हक्क निगडीतील वितरकाला दिल्याचे समजले. नागरिकांनी वैतागून निगडी गाठले. मात्र, तेही कार्यालय बंद होते. नागरिकांनी निगडी पोलिस स्टेशन गाठले. मात्र, त्यांची तक्रार घेण्यात आली नाही. मग नागरिकांनी अन्न व नागरी पुरवठा विभागाचे कार्यालय गाठले. तेथे निवेदन दिले. त्यावेळी त्यांना ''दोन दिवसांत गॅस मिळेल'' असे आश्वासन मिळाले. आता चार दिवस उलटूनही नागरिकांना सिलिंडर मिळालेला नाही. यातील बहुतांश ग्राहकांचे सिलिंडर परस्पर वितरकाने विकले आहेत. त्यामुळे त्यांना २५ दिवस होईपर्यंत पुन्हा बुकिंगही करता येत नाहीत..मी १२ मार्च रोजी गॅस सिलिंडरसाठी नोंदणी केली. मला १४ तारखेला 'सिलिंडर डिलिव्हर्ड' मेसेज आला आहे. पण, अजूनही सिलिंडर मिळालेला नाही.- पल्लवी अंबेडकर, गृहिणी.मी चार महिन्यांत पहिल्यांदाच सिलिंडर बुक केले. मात्र, यापूर्वी मी बुकिंग न करताही सिलिंडर डिलिव्हर्डचे मेसेज आले आहेत. वितरक माझ्या नावाने दुसऱ्यांनाच सिलिंडर देत होता.- सागर बिराजदार, ग्राहक.काही नागरिकांच्या आमच्याकडे तक्रारी आल्या आहेत. पिंपरीतील संबंधित वितरकावर कारवाई केली आहे. तक्रारीच्या अनुषंगाने कारवाई सुरू आहे.- डॉ. विजयकुमार क्षीरसागर, परिमंडळ अधिकारी.