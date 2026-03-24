पिंपरी-चिंचवड

Pimpari News : गॅस टंचाईचा फटका; विद्यार्थ्यांना अर्धपोटी राहण्याची वेळ

पिंपरी-चिंचवडमध्ये गॅस टंचाईमुळे विद्यार्थ्यांना दिवसातून एकदाच जेवण.
Gas Shortage Hits Mess Services

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

पिंपरी ः शहरातील खानावळचालकांना व्यावसायिक गॅस सिलिंडर मिळत नसल्याने परिस्थिती गंभीर बनत आहे. अनेकांना सेवा अर्धवट सुरू ठेवणे भाग पडले आहे. व्यावसायिक सिलिंडरचे दर पाच ते साडेपाच हजार रुपयांपर्यंत पोहोचले असून काही ठिकाणी यापेक्षा जास्त मूल्य मोजावे लागत असल्याची माहिती समोर येत आहे. परिणामी, बहुतांश विद्यार्थ्यांना दिवसातून एकदाच दोन पोळ्या आणि एका भाजीवरच जेवण भागवावे लागत आहे.

student
gas cylinder
gas
mess
food stalls

