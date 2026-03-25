Pimpri Gas Supply Issue: गॅस एजन्सी बंद; फोन नॉट रिचेबल! नागरिकांचे वितरण कार्यालयात हेलपाटे, पुरवठा विभाग सुस्त

पिंपरी : शहरातील काही गॅस वितरण कार्यालये गेल्या अनेक दिवसांपासून बंद आहेत. नागरिक गॅस सिलिंडरची चौकशी करण्यासाठी संपर्क साधत आहेत. मात्र, संबंधित गॅस वितरण कार्यालयाचे संपर्क क्रमांकही बंद आहेत..गॅस सिलिंडरसाठी नागरिक दररोज वितरण कार्यालयात हेलपाटे मारत आहेत. मात्र, काहीच प्रतिसाद मिळत नसल्याने नागरिक हतबल झाले आहेत. पुरवठा विभागाकडूनही संबंधित वितरकांवर कोणतीही कारवाई होताना दिसून येत नसल्याने अधिकाऱ्यांचे आर्थिक हितसंबंध आहेत का? असा प्रश्न नागरिक विचारत आहेत..नवी मुंबईत गॅस वितरण ठप्प, 1500हून अधिक कमर्शियल सिलिंडर पुरवठा बंद; हॉटेल व्यावसायिक अडचणीत.पिंपरी-चिंचवड शहरात विविध राज्यांतील नागरिक स्थायिक झाले असून, बहुतेकांनी भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (बीपीसीएल) किंवा हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (एचपीसीएल) यांच्या वितरकांकडे नोंदणी केली आहे..गॅस बुकिंगसाठी टोल-फ्री क्रमांक, एसएमएस, व्हॉट्सॲप किंवा ऑनलाइन ॲपचे पर्याय उपलब्ध असले तरी गेल्या काही दिवसांपासून टोल-फ्री क्रमांक बंद किंवा सतत व्यस्त लागत असल्याच्या तक्रारी आहेत. दिवसभर प्रयत्न करूनही बुकिंग होत नाही, आणि बुकिंग झाल्यासही २० ते २५ दिवसांपर्यंत सिलिंडर घरपोच मिळत नसल्याची स्थिती आहे..ग्राहकांनी संबंधित वितरकांशी संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केला असता फोन न उचलणे किंवा बंद असणे असे प्रकार घडत आहेत. गॅस बुकिंग होत नाही आणि बुकिंग केला तरी येत नसल्याने कंटाळून ग्राहक वितरकाच्या कार्यालयात जातो. मात्र काही ठिकाणी कार्यालयेच बंद असल्याने नागरिकांना रिकाम्या हाताने परतावे लागत आहे. सकाळ-सायंकाळ नागरिकांचे हेलपाटे सुरू असून या प्रकारामुळे नागरिकांमध्ये तीव्र नाराजी पसरली आहे..Sangli Gas : गॅस सिलिंडर पुरवठा बंद, हॉटेल व्यवसाय संकटात ; चालकांची आज बैठक ग्रामीण भागात चुलींवर स्वयंपाक.मी गॅस सिलिंडर बुकिंग केला आहे; पण सिलिंडर येत नसल्यामुळे मी गॅस वितरकाला फोन केले. बहुतांश वेळा फोन बंद होता. काहीवेळा फोन लागला पण त्यांनी उचलला नाही. शेवटी गॅस वितरण कार्यालयात गेलो; पण तेही दोन ते तीन दिवसांपासून बंद आहे. दररोज कार्यालयात हेलपाटे मारावे लागत आहे. - अनिकेत पाटील, ग्राहक, चिंचवड गॅस वितरक सर्रास कार्यालय बंद ठेवतात. गॅसही वेळेवर पाठवत नाही. त्यांच्यावर कारवाई का होत नाही. - मनीषा कांबळे, गृहिणी, पिंपरी काही गॅस वितरकांविरोधात नागरिकांच्या तक्रारी आल्या आहेत. त्यांची चौकशी करून योग्य ती कारवाई करण्यात येईल. - डॉ. विजयकुमार क्षीरसागर, परिमंडळ अधिकारी.