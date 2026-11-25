पिंपरी : ‘‘शहरातील पथविक्रेत्यांसाठी नियोजनबद्ध हॉकर्स झोन निर्माण करण्याची प्रक्रिया लवकरच राबविण्यात येईल. त्यासाठी सर्व प्रभागांमध्ये योग्य जागांची पाहणी करण्यात येणार आहे. पात्र विक्रेत्यांना प्रमाणपत्र व ओळखपत्र देण्याच्या प्रक्रियेलाही गती देण्यात येईल,’’ अशी माहिती महापालिका आयुक्त तथा पथविक्रेता समितीचे अध्यक्ष विजय सूर्यवंशी यांनी दिली..महापालिकेच्या स्थायी समिती सभागृहात झालेल्या पथविक्रेता समितीच्या बैठकीत ते बोलत होते. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर, २०२३ नंतर प्रथमच ही बैठक झाली. अतिरिक्त आयुक्त कुलदीप जंगम, उपायुक्त सीताराम बहुरे, महाराष्ट्र फेरीवाला क्रांती महासंघाचे अध्यक्ष काशिनाथ नखाते, समिती सदस्य किरण साडेकर, राजू बिराजदार, अलका रोकडे, सलीम डांगे, शंकर पवार, उत्तम सकटे यांच्यासह क्षेत्रीय अधिकारी, पोलिस अधिकारी व वाहतूक पोलिसांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते..पथविक्रेत्यांना व्यवसायासाठी नियोजनबद्ध जागा आणि आवश्यक सुविधा उपलब्ध करून देण्याचा महापालिकेचा प्रयत्न असल्याचे डॉ. सूर्यवंशी यांनी सांगितले. ‘‘संभाव्य हॉकर्स झोनची पाहणी करून नियोजन करण्यात येईल. बोगस सर्वेक्षण व प्रमाणपत्रांच्या प्रकरणांवर कारवाई केली जाईल. उर्वरित पात्र विक्रेत्यांना प्रमाणपत्र आणि ओळखपत्र देण्याची प्रक्रिया सुलभ करण्यासह समितीच्या बैठका नियमित घेण्याचा प्रयत्न राहील,’’ असेही त्यांनी स्पष्ट केले..शहरातील सुमारे ३० हजार पथविक्रेत्यांसाठी पथविक्रेता कायद्याची प्रभावी अंमलबजावणी करण्याची मागणी महाराष्ट्र फेरीवाला क्रांती महासंघाचे अध्यक्ष काशिनाथ नखाते यांनी केली. ‘‘संघटनेने आंदोलने आणि न्यायालयीन लढा दिल्यानंतर तब्बल चार वर्षांनी प्रमाणपत्र वाटपाची प्रक्रिया सुरू झाली. आता हॉकर्स झोनसाठी आणखी पाच वर्षे घालवू नयेत. पुढील चार महिन्यांत झोन निश्चित करून पात्र विक्रेत्यांना व्यवसायासाठी कायमस्वरूपी व्यवस्था उपलब्ध करून द्यावी,’’ असे ते म्हणाले. प्रशासनाने पथविक्रेता कायद्यानुसार कार्यवाही करून प्रामाणिक विक्रेत्यांना संरक्षण द्यावे, अशी मागणीही त्यांनी केली..‘स्मार्ट हॉकर’ची संकल्पनाशहराच्या विकासासोबत पथविक्रेत्यांनाही आधुनिक सुविधा, स्वच्छता आणि शिस्तबद्ध व्यवसायासाठी जागा उपलब्ध करून द्याव्यात, असा प्रस्ताव यावेळी मांडण्यात आला. ‘स्मार्ट हॉकर’ संकल्पनेतून शहराचे सौंदर्य, वाहतूक व्यवस्था आणि विक्रेत्यांचा रोजगार यांचा समतोल साधता येईल. प्रत्यक्ष व्यवसाय न करता बोगस सर्वेक्षणातून प्रमाणपत्र मिळविणाऱ्यांवर कठोर कारवाई करावी, अशीही मागणी केली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.