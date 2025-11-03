Home Guards Unsafe in Pimpri-Chinchwad

Home Guards Unsafe in Pimpri-Chinchwad

Sakal

पिंपरी-चिंचवड

Pimpri-Chinchwad News : होमगार्ड, ट्रॅफिक वॉर्डनच ‘लक्ष्य’, पिंपरी-चिंचवडमध्ये धक्काबुक्की, मारहाणीचे प्रकार वाढले

Home Guards Unsafe in Pimpri-Chinchwad : पिंपरी-चिंचवड शहरात वाहतूक नियमन, निवडणूक बंदोबस्त आणि व्हीआयपी दौऱ्यांमध्ये पोलिसांना मदत करणाऱ्या होमगार्ड व ट्रॅफिक वॉर्डनवर कामादरम्यान नागरिक आणि मद्यधुंद वाहनचालकांकडून होणारे हल्ले वाढल्याने त्यांच्या सुरक्षिततेचा प्रश्न गंभीर बनला आहे.
पिंपरी : शहरात वाहतूक नियमन आणि कायदा-सुव्यवस्थेच्या कामात पोलिसांना मदत करणारे होमगार्ड आणि ट्रॅफिक वॉर्डन हे सध्या स्वतःच असुरक्षित झाले आहेत. मागील काही दिवसांत कामावर असताना या कर्मचाऱ्यांवर मारहाण, धक्काबुक्की आणि हल्ल्याच्या घटना वाढल्या आहेत.

