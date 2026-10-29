Pimpri News : पिंपरी महापालिकेच्या मुख्य अभियंत्याला अटक; ठेकेदाराकडे १९ हजारांची मागितली लाच

पिंपरी - पिंपरी चिंचवड महापालिका पाणीपुरवठा विभागाच्या निविदा प्रकरणात १९ हजार रुपयांची लाच मागितल्याप्रकरणी पाणीपुरवठा विभागाच्या मुख्य अभियंत्याला लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने (एसीबी) गुरुवारी (ता. २९) अटक केली. प्रमोद सुधाकर ओंभासे (वय ५७, रा. प्राधिकरण, निगडी) असे त्यांचे नाव आहे. ५७ वर्षीय ठेकेदाराने ‘एसीबी’ कडे तक्रार दिली होती..तक्रारदारांनी पाणीपुरवठा विभागाच्या देखभाल दुरुस्ती व नवीन जलवाहिनी टाकण्याच्या कामाची ९१ लाख ५७ हजार ६८ रुपयांच्या पाच निविदा घेतल्या आहेत. त्या कामांच्या वर्क ऑर्डरसाठी करारनामा करणे गरजेचे होते. त्यावर कंपनीतर्फे सर्वांच्या स्वाक्षऱ्या करून पाणीपुरवठा विभागाचे सहशहर अभियंता अजय सूर्यवंशी (तक्रारीत अधीक्षक अभियंता म्हटले आहे) व मुख्य अभियंता प्रमोद ओंभासे यांच्या स्वाक्षरी घेण्यासाठी तक्रारदारांनी फाईल जमा केली..मात्र, स्वाक्षरीसाठी सूर्यवंशी यांनी निविदा रकमेच्या ०.५ टक्के प्रमाणे ४५ हजार ७८५ रुपये लाच मागितली. त्यावर ‘काम झाल्यावर बघू’, असे तक्रारदार म्हणाले. त्यानंतर पाचपैकी तीन निविदांच्या फाईलवर स्वाक्षरी करून मुख्य अभियंता ओंभासे यांच्याकडे पाठवल्या. या फाईल बऱ्याच दिवसांपासून त्यांच्याकडे प्रलंबित होत्या. २९ मे २०२६ रोजी तक्रारदारांनी ओंभासे यांची भेट घेतली. त्यावेळी पाच निविदा करारनाम्यावर स्वाक्षऱ्या करण्यासाठी ०.५ टक्केप्रमाणे ४५ हजार ७८५ रुपये द्यावे लागतील, अशी मागणी केली होती..त्यामुळे तक्रारदारांनी ‘एसीबी’कडे तक्रार केली. त्यानंतर एसीबीने ११ जून रोजी तक्रारीची पडताळणी केली असता ओंभासे यांनी त्यांच्या टेबलवर असलेल्या तीन फाईलच्या ३८ लाख रुपये निविदा रकमेच्या ०.५ टक्के प्रमाणे १९ हजार रुपये लाच मागितल्याचे निष्पन्न झाले. तसेच यापूर्वीही तक्रारदार यांच्याकडून लाच स्वीकारल्याचे मान्य केले. त्यानंतर त्यांना गुरुवारी (ता. २९) अटक केली. याबाबत संत तुकारामनगर पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.