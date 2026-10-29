पिंपरी-चिंचवड

Pimpri News : पिंपरी महापालिकेच्या मुख्य अभियंत्याला अटक; ठेकेदाराकडे १९ हजारांची मागितली लाच

पिंपरी चिंचवड महापालिका पाणीपुरवठा विभागाच्या निविदा प्रकरणात १९ हजार रुपयांची लाच मागितल्याप्रकरणी पाणीपुरवठा विभागाच्या मुख्य अभियंत्याला लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने केली अटक.
Pimpri Chinchwad Municipal Corporation

Pimpri Chinchwad Municipal Corporation

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सकाळ वृत्तसेवा
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पिंपरी - पिंपरी चिंचवड महापालिका पाणीपुरवठा विभागाच्या निविदा प्रकरणात १९ हजार रुपयांची लाच मागितल्याप्रकरणी पाणीपुरवठा विभागाच्या मुख्य अभियंत्याला लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने (एसीबी) गुरुवारी (ता. २९) अटक केली. प्रमोद सुधाकर ओंभासे (वय ५७, रा. प्राधिकरण, निगडी) असे त्यांचे नाव आहे. ५७ वर्षीय ठेकेदाराने ‘एसीबी’ कडे तक्रार दिली होती.

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Pimpri Chinchwad Municipal Corporation
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