Pimpri Chinchwad fire brigade : गेल्या वर्षी दिवाळीत आगीच्या ७० घटना; यंदा पिंपरी-चिंचवडमध्ये २० अग्निशमन वाहने सज्ज, २२ संवेदनशील ठिकाणांवर २४ तास लक्ष

पिंपरी : दिवाळीच्या कालावधीत आगीच्या दुर्घटना टाळण्यासाठी महापालिका अग्निशमन दल सज्ज झाले आहे. त्यांनी विशेष पथकांमार्फत गस्त वाढवली असून २५० कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती केली आहे. दिवाळीच्या पार्श्वभूमीवर मागील वर्षातील घटनांचा अभ्यास करून शहरातील २२ संवेदनशील ठिकाणे निश्चित केली आहेत. २५० कर्मचारी, २० मोठी अग्निशमन वाहने आणि गस्ती वाहनांद्वारे २४ तास गस्त घालण्यात येणार आहे. नागरिकांनीही फटाके फोडताना आवश्यक खबरदारी घ्यावी. दुर्घटना घडल्यास तातडीने अग्निशमन विभागाशी संपर्क साधावा..दिवाळीच्या कालावधीत फटाक्यांची आतिषबाजी, विद्युत रोषणाई, दिव्यांचा वापर, बाजारपेठांमधील वाढती गर्दी यामुळे आग लागण्याच्या घटनांची शक्यता असते. या पार्श्वभूमीवर महापालिकेने उपअग्निशमन अधिकारी गौतम इंगवले व श्रीकांत वैरागर यांच्या नेतृत्वाखाली दल तैनात केले आहे. २० मोठी वाहने सज्ज आहेत. आठ वाहनांद्वारे गस्त घातली जात आहे..Pimpri Chinchwad crime : सिमकार्ड, सीसीटीव्ही अन् तांत्रिक विश्लेषणातून खुनाचा उलगडा; पिंपळे गुरव प्रकरणातील आरोपीला बुधवारपर्यंत पोलिस कोठडी.गर्दीची ठिकाणे, संवेदनशील परिसर आणि आगीच्या घटना घडण्याची शक्यता असलेल्या सुमारे २२ स्थळांवर विशेष लक्ष दिले आहे. गेल्या वर्षी आगीच्या ७० घटना घडल्या होत्या. त्यांचा आढावा घेऊन विशेष लक्ष ठेवण्यासाठी ठिकाणे निश्चित केली आहेत. तिथे यंत्रणा २४ तास कार्यरत आहेत.यामध्ये पिंपरीतील शगुन चौक, फुगेवाडी, पिंपळे गुरव, भोसरीतील अंकुशराव लांडगे नाट्यगृह, दिघी मॅगझिन चौक, त्रिवेणीनगर, रहाटणीतील तापकीर चौक, चिंचवड लिंक रोड, वाकड दत्त मंदिर रस्ता, थेरगाव डांगे चौक, पिंपळे सौदागर जगताप डेअरी, रावेत आणि किवळेतील मुकाई चौक आदी परिसराचा समावेश आहे..नागरिकांसाठी सूचनागर्दीच्या भागात, इमारतींच्या जवळ किंवा वाहनांच्या आसपास फटाके फोडू नयेतपेटवल्यानंतर फटाका फुटला नाही तर तो पुन्हा पेटवण्याचा प्रयत्न करू नयेनायलॉन किंवा सिंथेटिक कपड्यांऐवजी सुती कपडे परिधान करावेतज्वलनशील वस्तू, गॅस सिलिंडर, विद्युत तारा, पेट्रोल-डिझेल जवळ फटाके फोडू नयेतफटाके फोडताना सुरक्षित अंतर राखावे, लहान मुलांच्या सुरक्षिततेची विशेष काळजी घ्यावीजवळ पाण्याची बादली किंवा अग्निसुरक्षेसाठी आवश्यक साधने ठेवावीतफटाक्यांचा साठा घरात, वाहनांमध्ये किंवा कचऱ्याजवळ ठेवू नयेआग लागल्यास तातडीने अग्निशमन विभागाशी संपर्क साधावा.अग्निशमन केंद्र हेल्पलाइनकेंद्र / संपर्क क्रमांकपिंपरी : ९९२२५०१४७५भोसरी : ९९२२५०१४७६प्राधिकरण : ९९२२५०१४७७रहाटणी : ९९२२५०१४७८चिखली : ८६६९८९४१०१तळवडे : ९५५२५२३१०१थेरगाव : ७०३०९०७९९९मोशी : ७२६४९४३३३३चोविसावाडी : ७७५८९९२८१७नेहरूनगर : ८४८४८८४१०१ .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.