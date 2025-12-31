PCMC Election: पिंपरी-चिंचवडमध्ये अखेरच्या मिनिटाला सगळे गणित बदलले! कोण कोणाविरुद्ध? १२८ जागांवर नेमकी कोणती आघाडी भिडणार?

पिंपरी, ता. ३०: पिंपरी चिंचवड महापालिका निवडणुकीसाठी उमेदवारी अर्ज दाखल करण्याच्या शेवटच्या क्षणापर्यंत सर्वच राजकीय पक्षांनी 'ए-वी' फॉर्मसाठी इच्छुकांना झुलवत ठेवले. 'महायुती' व 'महाविकास आघाडी' होईल, या शक्यतेवर अनेक जण थांबून होते. मात्र, शेवटच्या काही मिनिटांत भाजप-शिवसेनेवी युती फुटली, तर योन्ही राष्ट्रवादी एकत्र आल्याने महाविकास आघाडीही तुटली. त्यातील दोन पक्षांनी एकत्र येत दोन नवीन सहकाऱ्यांसमवेत स्वतंत्र आघाडी केली आहे. त्यामुळे शहरात चौरंगी लढतीचे चित्र निर्माण झाले असून, खन्या लढती अर्ज माघारीनंतरच स्पष्ट होतील..पिंपरी चिंचवड महापालिका निवडणुकीसाठी भारतीय जनता पक्ष व राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष स्वतंत्र लढणार असल्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी १५ डिसेंबर रोजी जाहीर केले होते. त्याला राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष तथा उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी दुजोरा दिला होता. त्यांचे मित्रपक्ष शिवसेना आणि रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडियाने (आठवले) हे भाजपसोबत महायुती म्हणून लढतील, अशी चर्चा होती. त्यासाठी वरिष्ठ पातळीवरूनही प्रयत्न सुरू होते. मात्र, जागा वाटपावरून भाजप-शिवसनेचे मंगळवारी (ता. ३०) उमेदवारी अर्ज दाखल करण्याच्या काही मिनिटांपूर्वी बिनसले. त्यामुळे तीन जागांवर समाधान मानत रिपाइंने (आठवले) भाजपची साथ दिली आहे..PCMC Election : उमेदवारी निश्चित; एबी फॉर्म बाकी; बंडखोरी टाळण्यासाठी भाजपची रणनीती.महविकास आघाडीही तुटलीशिवसेना स्वतंत्र लढणार आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेस व राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्ष एकत्र लढणार आहेत. त्यामुळे महविकास आघाडीही तुटली आहे. यातील शिवसेना-उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाने महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेसोबत (मनसे) आघाडी केली होती. त्यामुळे काँग्रेसमध्ये नाराजीचा सूर होता. मनसेसोबत आघाडी होणार नाही, अशी स्थिती होती. मात्र, उमेदवारी अर्ज भरण्याच्या शेवटच्या काही तासांमध्ये काँग्रेस, शिवसेना (ठाकरे) व मनसे एकत्र लढण्याचे ठरले. .वेगळी समीकरणे बघायला मिळणारशिवाय, राष्ट्रीय समाज पक्षालाही त्यांनी सोबत घेतले आहे. त्यांच्या जागा वाटपाचाही फॉर्म्युला ठरला आहे. त्यामुळे पिंपरी चिंचवड शहरामध्ये 'महायुती' आणि 'महाविकास आघाडी' व्यतिरिक्त वेगळी समीकरणे बघायला मिळणार आहेत. वंचित बहुजन आघाडीने काँग्रेससोबत जाण्यास विरोध दर्शविला आहे. त्यामुळे ते स्वतंत्र निवडणूक लढणार असल्याचे मंगळवारी स्पष्ट झाले..यादी नाही; थेट 'ए-बी'बंडखोरी टाळण्यासाठी भाजपसह राष्ट्रवादी काँग्रेसने इच्छुक उमेदवारांची यादी जाहीर करण्याचे टाळले. मात्र, काहींना थेट निरोप देऊन उमेदवारी अर्ज दाखल करायला लावले. त्यानुसार काहींनी सोमवारी (ता. २९) तर काहींना शेवटच्या दिवशी मंगळवारी (ता. ३०) उमेदवार अर्ज दाखल केले. त्यांनी 'ए-बी फॉर्म' दाखल केले नव्हते. मंगळवारी शेवटच्या एक तासांत सर्वांना 'ए-बी फॉर्म' देण्यात आले. त्यामुळे सर्वांचीच धावपळ उडाली. हाच कित्ता दोन्ही शिवसेना, काँग्रेस, मनसे या पक्षांनीही राबवला..असे आहेत १२८ जागांसाठीचे अर्जयुती भाजप १२३ रिपाइं ५ आघाडी-१ राष्ट्रवादी (अजित पवार) ११० राष्ट्रवादी (शरदचंद्र पवार) १४ (मैत्रीपूर्ण लढत ५ ठिकाणी) आघाडी-२ शिवसेना (ठाकरे) ५९ मनसे १७ रासप २ स्वतंत्र काँग्रेस ५८ शिवसेना ७० आप ३५.PCMC Election : महाविकास आघाडीत चार पक्ष? शिवसेना ठाकरे, काँग्रेस, मनसे, रासप एकत्र लढणार.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.